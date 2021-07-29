Ворскла – КуПС 2:3

Голи: Тілль, 48, Скляр, 55 – Себбан, 49, Ніссіля, 90+3, Рангел, 111

Вилучення: Кушніренко, 95 (Ворскла)

Ворскла втратила перемогу над КуПС на виїзді, пропустивши гол на 90+6 хвилині. Хоча арбітр в цій грі компенсував лише чотири хвилини. Зважаючи, що з цього сезону в єврокубках скасували правило виїздного голу, тож в Полтаві Ворсклі треба було перемагати. Як і фінській команді. У випадку нічиї, на гравців очікували б екстратайми та, ймовірно, серія пенальті.

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Попри те, що Ворскла проводила гру на домашньому полі, у першому таймі полтавці не виглядали фаворитами зустрічі. Гості активно атакували, гостро відповідали на атаки суперника, і мали моменти, щоб забити.

Гравці Ворскли теж створили гольові моменти, але відзначитися в першому таймі не зуміли.

Хороший момент був після помилки голкіпера Крайдля. Хоча Різник у протилежних воріт теж грав не надто впевнено.

А от на початку другого тайму команди обмінялися забитими голами. Спершу відзначилися полтавці – Степанюк протягнув м'яч по лівому флангу, після чого прострелив у центр штрафного майданчика. А вже там Тілль в дотик таки відправив м'яч у ворота.

Відео голу Тілля

Та не минуло і двох хвилин, як рахунок на табло став рівним. Удо прорвався по флангу, а після входження у штрафний – прострелив. М'яч відлетів до Себбана, який встиг обробити м'яч та потужно пробити з-за меж штрафного майданчика. М'яч влетів у кут воріт.

Відео голу Себбана

Та на 55-й хвилині Ворскла знову вийшла вперед. Після подачі з кутового м'яч відлетів до Пердути, який навісив на Скляра. І півзахисник у стрибку головою відправив м'яч у ворота суперника.

Відео голу Скляра

Перевага у рахунку дозволила гравцям Ворскли вільніше почувати. Степанюк претендував на пенальті, але арбітр безапеляційно, що фолу не було (хоча нападника штовхали в спину у штрафному).

І як і в першому матчі, Ворскла пропустила у компенсований арбітром час. Гравці дали можливість суперникам пробивати з меж штрафного майданчика. Після першого удару м'яч влучив у штангу, але першим на підбиранні опинилися футболісти КуПС. Після прострілу Ніссіля в дотик відправив м'яч у ворота.

Відео голу Ніссіля

Ще гірше ситуація для Ворскли стала на 95 хвилині, коли Кушніренко отримав пряму червону картку. Він грубо зіграв проти суперника, і одразу був вилучений з поля.

Скористатися з грою в більшості КуПС зумів через 15 хвилин. Після навісу від Боатенга Рангел головою відправив м'яч у ворота Різника.

Відео голу Рангела

КуПС перемагає на виїзді Ворсклу. І виходить в наступний раунд. В третьому раунді кваліфікації команда зіграє проти переможця пари Астана – Аріс