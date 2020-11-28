У матчі між "Олександрією" та "Рухом" у суботу, 28 листопада, переможця виявлено не було. Хоча "Олександрія" більше, аніж пів години грала у меншості.

Олександрія – Рух 0:0

Вилучення: Бондаренко, 59 (Олександрія)

"Рух" до цього матчу підійшов у ролі аутсайдера – жодної перемоги в чемпіонаті. І останнє місце в турнірній таблиці.

"Олександрія" у випадку перемоги могла піднятися на четверте місце в турнірній таблиці.

Обидві команди доволі слабо провели перший тайм. "Рух" має єдиний момент, і то назвати його гольовим навряд чи можна. "Олександрія" створила більше. Найчастіше – зі стандартів.

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Все найцікавіше у першому таймі сталося вже перед свистком. Спочатку Безбородько пробивав головою після прострілу з флангу. М'яч летів під перекладину, але Бандура рукою встиг його зачепити. Той вже опускався на дальній штанзі, і Лучкевич був готовий головою відправити його у ворота. Але Гагун у стрибку ногою випередив суперника. Правда, окрім того, що він вибив м'яч, гравець "Руху" ногою влучив і в голову Лучкевичу. Однак арбітр порушення в цьому епізоді не помітив. А подачі з кутового закінчилася ударом Бондаренка в падінні через себе – в руки голкіперу.

У другому таймі мало що змінилося – багато боротьби і без моментів. Та на 58 та 59 хвилинах центральний захисник "Олександрії" Бондаренко отримав дві жовті картки. Та залишив свою команду у меншості на решту гри.

Гра в більшості "Руху" жодної користі не принесла. "Олександрія" була ближча до забитого голу, аніж гості. Особливо небезпечно було, коли Ковалець навісив у штрафний, але ні Сітало, ні Банада не зуміли відправити м'яч у ворота.

"Рух" на це відповів моментом Кухаревича, але Паньків впорався з ним.

Матч так і закінчився без забитих голів. "Олександрія" залишилася на шостому місці, а "Рух" і надалі останній. Безвиграшна серія львівського клубу в УПЛ складає 11 матчів.