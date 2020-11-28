У фінському Котіолахті стартував біатлонний сезон-2020/2021. У рамках першого етапу Кубка світу 28 листопада відбулася чоловіча індивідуальна гонка. Перемогу здобув 23-річний норвежець Стурла Холм Легрейд.

Стурла Холм Легрейд зумів здобути перемогу, адже закрив усі 20 мішеней, пише 24 канал. Другий час в індивідуалці продемонстрував чемпіон минулого сезону норвежець Йоганнес Бьо. Він не закрив усього одну мішень. Третє місце з однією хвилиною штрафу посів німець Ерік Лессер.

До теми Кубок світу з біатлону: календар гонок та де дивитися в Україні

What an opportunity for @NSSF_Biathlon's Sturla Holm Lægreid who picks up exactly where he left off last season - he's leading after the third shooting having his all 15 targets so far.



You can watch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/GebNrXWKLi — IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2020

Результати гонки

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегія)

2. Йоганнес Бьо (Норвегія)

3. Ерік Лессер (Німеччина)

…

27. Артем Прима (Україна)

47. Богдан Цимбал

68. Руслан Ткаленко

73. Дмитро Підручний

101. Антон Дудченко

Як виступили українці

Найкращий час серед українців продемонстрував Артем Прима. Він допустив тільки два промахи, але відсутність хорошої швидкості завадила йому продемонструвати хороший час – 27-е місце.

Добре по дистанції йшов Богдан Цимбал, однак промах на останній стрільбі завадив йому потрапити у топ-20. Богдан продемонстрував 47-й час.

Руслан Ткаленко не закрив по одній мішені на кожній стрільбі. З чотирма промахами він продемонстрував 68-й час.

Лідер збірної України Дмитро Підручний настріляв на 5 хвилин штрафу, тому посів тільки 73-е місце. Найгірше гонку провів Антон Дудченко. З вісьмома промахами він 99-й.