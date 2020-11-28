Українець Роман Григорчук на чолі "Шахтаря" став чемпіоном Білорусі: команду тренував Вернидуб
У Білорусі завершився чемпіонат країни з футболу. У суботу, 28 листопада, чемпіонство оформив "Шахтар" Солігорський, який розпочинав сезон з українським тренером Юрієм Вернидубом, а завершив з Романом Григорчуком.
Як "Шахтар" став чемпіоном
Солігорський "Шахтар" в останньому турі у компенсований час вирвав перемогу в "Мінська" (4:2) та набрав 59 очок, пише 24 канал.
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У паралельній грі БАТЕ не зміг переграти "Динамо" Мінськ (0:0) і завершив чемпіонат з 58 очками. Відтак, "Шахтар" на один бал випередив БАТЕ та вдруге став чемпіоном Білорусі.
"Торпедо-БелАЗ" завоював третю сходинку.
Таким чином, "Шахтар" зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів. БАТЕ й "Торпедо-БелАЗ" представлять Білорусь у Лізі конференцій.
Ще одну путівку в Лігу конференцій отримає переможець Кубка Білорусі. Якщо ним виявиться хтось із першої трійки вищої ліги, то в єврокубках виступить Брестське "Динамо".
Команда, в якій грають українці Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок, посіла 4-е місце.
Що таке Ліга конференцій УЄФА?Нове щорічне змагання футбольних клубів, що входять до складу УЄФА. Це буде третій рівень європейського клубного футболу, після Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Змагання планується провести з сезону 2021/2022.
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