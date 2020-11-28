Стали відомі результати розтину тіла померлого чемпіона світу 1986 року Дієго Марадони. Розтин тіла Марадони показав, що його серце було удвічі більше норми.

За даними видання Clarin, розтин показав, що Марадона помер у результаті гострого набряку легенів, викликаного загостренням хронічної серцевої недостатності.

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Також медики виявили в його серці дилатаційну кардіоміопатію. Це патологія, яка викликає збільшення камер серця і має декілька причин виникнення, зокрема – зловживання алкоголем або вплив інфекцій і вірусів.

Було встановлено, що серце Марадони було удвічі більше норми.

Сеча і кров, взяті при розтині, будуть аналізуватися під час токсикологічних тестів, призначених суддею.

Зразки будуть відправлені в лабораторії наукової поліції Сан-Мартіна, фахівці якої будуть відповідати за виявлення у колишнього футболіста слідів алкоголю або будь-якого виду наркотиків або токсичних речовин.

Помер Дієго Марадона: головне Життя легендарного Марадони несподівано обірвалося у середу, 25-го листопада. Футболіст помер на 60-у році життя.

Медики протягом двох годин боролися за життя Марадони, після чого констатували смерть. Юрист Марадони вимагає розслідувати дії лікарів.

В Аргентині через смерть Марадони оголосили триденну жалобу. З футболістом прийшли попрощатися мільйони фанатів.