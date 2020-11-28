Київське "Динамо" здобуло 8-у перемогу у чемпіонаті України. У суботу, 28-го листопад, кияни перемогли полтавську "Ворсклу" в 11-у турі УПЛ.

Динамо – Ворскла 2:0

Голи: Циганков, 14, Вербич, 36

Вилучення: Забарний, 83 – Кане, 90

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"Динамо", яке на тижні було бите "Барселоною (0:4), швидко відкрило рахунок у грі з "Ворсклою", пише 24 канал. На 14-й хвилині Денис Попов віддав вертикальну передачу у штрафний на Вербича. Словенець обробив м'яч та віддав на Циганкова. Віктор з близької відправив м'яч у ворота.

Відео голу Циганкова

Через декілька хвилин "Динамо" подвоїло перевагу. Де Пена вистрілив дальнім ударом. Та гол уругвайця скасували завдяки системі VAR. Під час атаки в офсайд "заліз" Вербич.

На 36-й хвилині "Динамо" вдалося відзначитися вдруге. Вербич вирішив реабілітуватися за скасований гол та замкнув простріл Де Пени з флангу.

Відео голу Вербича

По перерві перевагу "Динамо" мав усі шанси збільшити Шапаренко. Хавбек у штрафному отримав м'яч та завдав удар у вільний кут. Але Ткаченко здійснив неймовірний сейв.

На 69-й ледь дебютним голом за "Динамо" не відзначився Богдан Лєднєв. Півзахиснику довірили виконати штрафний з гострої позиції. Богдан поцілив у верхній кут воріт, але Скляр вчасно вибив м'яч головою з лінії воріт.

Свій другий момент Лєднєв мав на 76 хвилині, але удар Богдана після прострілу з флангу заблокували оборонці. Через декілька хвилин Циганков пробив, після чого захисник "Ворскли" ледь не забив у власні ворота. Ткаченко врятував від прикрого автогола.

Наприкінці зустрічі "Динамо" залишилося у меншості. Забарний "заробив" на вилучення за те, що грубо збив Степанюка. Слід зазначити, що момент досить сумнівний, адже Степанюк перебував у положенні поза грою. Та порушення Забарного було все одно грубим!

За час, який "Ворскла" грала в більшості, їй не вдалося відновити інтригу в матчі. Більше того, Кане на 90-й хвилині отримав пряме вилучення за фол проти Лєднєва. Команди дограли поєдинок у рівних складах і кияни відстояли перемогу.

Завдяки перемозі "Динамо" закріпилося на першому місці. Уже в середу, 2-го листопада, кияни в Турині зіграють проти "Ювентуса" у Лізі чемпіонів.