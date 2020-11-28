У суботу, 28 листопада, "Дніпро-1" на власному полі приймав "Шахтар". Матч закінчився перемогою гостей, а все у цьому матчі вирішив єдиний гол, який було забито наприкінці зустрічі.

Дніпро-1 – Шахтар 0:1

Гол: Тете, 88

"Шахтар" цей матч проводив поміж іграми Ліги чемпіонів. Вже у вівторок, 1 грудня, на "гірників" очікує гра проти "Реалу" в Києві.

"Дніпро-1" в цьому матчі не міг розраховувати на чотирьох футболістів – Хобленко та Назаренко відбували дискваліфікацію, а Піхальонок та Ігнатенко не могли грати через орендні домовленості з "Шахтарем".

У "Шахтаря" цей матч через дискваліфікацію пропускав Жуніор Мораес.

До цього матчу "Дніпро-1" програв три гри поспіль. "Шахтар" не виграв два попередні поєдинки.

Варте уваги "Динамо" впевнено перемогло "Ворсклу" і закріпилося на першому місці: відео

"Дніпро-1" в цьому матчі намагався переламати невдалу серію з поразок. Тож у воротах вперше в цьому сезоні з'явився Валерій Юрчук, який замінив Богдана Сарнавського, який за 10 матчів пропустив 20 голів.

Та втрата чотирьох гравців, які були ключовими, призвела до того, що головний тренер дніпрян Ігор Йовічевич у центрі півзахисту довелося випускати 16-літньго Єгора Ярмолюка, який лише в одному матчі за основу вийшов на заміну на 13 хвилин. Це позначилося і на грі попереду – жодного удару по воротах за весь перший тайм.

У "Шахтаря" моментів було більше, але назвати їх гольовими не можна. Господарі поля впевнено діяли в захисті, не підпускаючи суперника близько. Тож і удари були дальніми, а з ними легко впорався Юрчук.

У другому таймі головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру намагався дещо змінити гру, випустивши Тайсона та Алана Патріка. І згодом це відзначилося на грі. У "Шахтаря" стало виникати більше моментів. Але забити довго не вдавалося. Господарі ж змарнували свій гольовий момент, коли Булеца не зумів переграти Трубіна.

Все у матчі вирішилося на 88-й хвилині. Гравці "Дніпра-1" так і не зуміли винести м'яч якомога далі від власних воріт. Додо прострелив, Кравченко махнув ногою повз м'яч, і той долетів до Тете, який в дотик низом відправив його у ворота суперників.

Наприкінці зустрічі "Дніпро-1" намагався вирвати нічию, і Юрчук навіть прийшов на подачу зі штрафного. Але навіс Кравченка виявився невдалим.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Шахтар

"Шахтар" перемагає та не відпускає "Динамо" у відрив. Між командами і надалі зберігається одне очко різниці. Натомість перевага донеччан над третьою "Ворсклою" тепер становить чотири бали.

"Дніпро-1" ж продовжило свою серію поразок до чотирьох матчів. Команда поки на 11 місці в турнірній таблиці.