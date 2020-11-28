У Контіолахті (Фінляндія) відбулася жіноча індивідуальна гонка у рамках першого етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу 28 листопада здобула італійка Доротея Вірер.

Чемпіонка минулого сезону Вірер менше ніж на секунду випередила німкеню Деніз Геррман, пише 24 канал. Геррман допустила один промах, який і завадив їй виграти гонку. Третій час несподівано продемонструвала шведка Йоханна Скоттхейм.

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Результати гонки

1. Доротея Вірер (Італія)

2. Деніз Геррман (Німеччина)

3. Йоханна Скоттхейм (Швеція)

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10. Юлія Джима (Україна)

25. Дарія Блашко

58. Валентина Семеренко

61. Олена Підгрушна

64. Катерина Бех

Як виступили українки

Юлія Джима, для якої індивідуалка є коронною дисципліною, закрила всі 20 мішеней. Та через швидкість Джима фінішувала 10 – найкращий час серед українок.

Тільки один промах допустила Дарія Блашко, яка продемонструвала 25-й час. Вона разом з Джимою фінішувала у заліковій зоні.

Валентина Семеренко не закрила три мішені, тому з трьома хвилинами штрафу опинилася на 58-й сходині.

Лідерка української збірної Олена Підгрушна й Катерина Бех допустили по 4 промахи. Олена продемонструвала 61-й час, а Бех – 64-й.