Третя "бронза" на Олімпіаді, Білодід повернулася в Україну: новини спорту 27 липня

У вівторок, 27 липня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті від Спорт24.

Третя медаль України на Олімпіаді

27 липня Олена Костевич і Олег Омельчук перемогли сербський дует Зорану Арунович і Даміра Мікеча у битві за "бронзу". Костевич та Омельчук принесли України третю медаль у Токіо.

До слова "Бронза" у стрільбі, Романчук у фіналі з олімпійським рекордом: підсумки Олімпіади 27 липня

Для Костевич це вже 4 медаль на всіх Олімпійських іграх. Раніше українка завоювала "золото" на Іграх 2004 року в Афінах, а з Лондона у 2012-му привезла ще дві "бронзи".

Якщо Костевич виграє ще одну медаль, то зрівняється з українською рекордсменкою Яною Клочковою, яка має 5 олімпійських нагород.

Дарія Білодід повернулася в Україну

Титулована дзюдоїстка Дарія Білодід повернулася в Україну з Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Дарія виграла "бронзу", яка стала першою медаллю України на Олімпіаді-2020.

Дарія Білодід вранці 27 липня прилетіла з Токіо в аеропорт "Бориспіль". Українську спортсмену та її тренерів Світлану Кузнєцову та Геннадія Білодіда прийшли зустріти багато фанатів та представники ЗМІ.

20-річна Дарія спростувала інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо того, що вона залишає спорт.

"Трішки не так зрозуміли наші з батьками коментарі, зараз я планую відпочити, перезавантажитися і розпочати підготовку до нового олімпійського циклу", – сказала українка.

Олімпійський рекорд Романчука

На Олімпійських іграх відбулися півфінальні запливи на 800 метрів вільним стилем. Україну представили два плавці – Михайло Романчук та Сергій Фролов.

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Михайло Романчук виграв свій півфінальний заплив. Українець продемонстрував час 7:41.28. Це найкращий показник серед усіх півфіналістів. Романчук встановив олімпійський рекорд. Сергій Фролов у півфіналі продемонстрував четвертий час (7:47.67). Цього також вистачило, щоб вийти у фінал із сьомого місця.

Фінал змагань відбудеться у четвер, 29 липня. Заплив відбудеться о 04:30 за київським часом.

Кубок України з футболу: результати жеребкування

Відбулося жеребкування першого попереднього етапу розіграшу Кубка України. На цій стадії зіграють десять команд.

На першому попередньому етапі розіграшу Кубка України візьмуть участь вісім команд Другої ліги та дві команди аматорської ліги згідно з рейтингом за минулий сезон.

Результати жеребкування

Карпати (Львів) – АФСК Київ

Фенікс (Підмонастир, Львівська обл.) – Мункач (Мукачево)

Лівий Берег (Київ) – Полтава

Скорук (Томаківка, Дніпропетровська обл.) – Тростянець (Сумська обл.)

Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) – Любомир (Ставище, Київська обл.).

Матчі відбудуться 4 серпня 2021 року (базова дата). П'ять переможців першого етапу виходять до наступного етапу.