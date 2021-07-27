Білодід: Це така пам‘ять, яка на все життя для моєї родини

Дарія Білодід вранці 27 липня прилетіла з Токіо в аеропорт "Бориспіль". Українську спортсмену та її тренерів Світлану Кузнєцову та Геннадія Білодіда прийшли зустріти багато фанатів та представники ЗМІ.

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Талановита українська спортсменка поділилася емоціями, які пережила на Іграх у Токіо. Зокрема, вона знову розповіла, що спершу розчарувала, що програла у півфіналі.

"Емоції мої були спочатку не дуже радісні, тому що мрія не здійснилася, як я собі планувала. Все пішло трішки не по плану", – сказала Білодід.

За словами Дарії, через декілька днів вона змінила свою думку. Білодід стала першою українкою, яка виграла медаль Олімпійських ігор з дзюдо.

Але пройшло декілька днів, і я розумію, що ця медаль дуже важлива для мене. Вона завжди буде в історії, вона перша в жіночому дзюдо в Україні. Це така пам‘ять, яка на все життя для моєї родини, для моєї країни,

– резюмувала дзюдоїстка.

Білодід спростувала чутки ЗМІ

20-річна Дарія спростувала інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо того, що вона залишає спорт.

"Трішки не так зрозуміли наші з батьками коментарі, зараз я планую відпочити, перезавантажитися і розпочати підготовку до нового олімпійського циклу", – сказала українка.

Також Білодід подякувала за підтримку українських вболівальників.

Хочу подякувати всім, хто мене підтримував, вболівав, я плакала від теплих і щирих слів, які написали мені як відомі людини, так і вболівальники. Дякує всім за привітання,

– зазначила бронзова призерка Ігор.