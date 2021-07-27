Ранок почався з прекрасних новин. Бронзову нагороду для нашої країни вибороли українські стрілки з пневматичного пістолета на дистанції з 10 метрів. У змаганнях змішаних команд Олена Костевич та Олег Омельчук переграли сербів Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца – 16:12.

До слова Важливі матчі Світоліної та сестер Кіченок: розклад виступів українців на Олімпіаді 28 липня

На жаль, у своєму другому матчі на Олімпіаді Артем Почтарьов зазнав поразки від француза Бріса Леверде.

Порадувала українських уболівальників Еліна Світоліна. Перша ракетка України у матчі третього кола українка обіграла Марію Саккарі. Світоліна на олімпійському тенісному турнірі провела третій трьохсетовий матч поспіль. І в усіх вона перемогла. Загалом Еліна провела на корті в Токіо вже 8 годині 5 хвилин. Неймовірна витривалість і неймовірна жага до перемоги.

А от Лідія Січеннікова вилетіла у першому раунді індивідуальних змагань зі стрільби з лука.

Великі надії покладаються і на українську боксерку Анну Лисенко, яка вийшла до 1/4 фіналу у ваговій категорії до 69 кілограм, перемігши Умаїму Белахбіб з Марокко.

Українка Яна Беломоїна, яка представляла нашу країну в змаганнях з маунтінбайку фінішувала з результатом 1:19:40 і посіла восьме місце.

Також восьмою фінішувала і представниця збірної України у веслувальному слаломі серед жінок – Вікторія Ус показала результат 111,85.

Дуже достойно сьогодні виступили і українці плавці. Незважаючи на не вихід Сергія Шевцова до фіналу змагань на 100 метрів вільним стилем вже у четвер, 29 липня, ми будемо вболівати за українців Михайла Романчука та Сергія Фролова, які подолали кваліфікацію у турнірі на 800 метрів вільним стилем. До того ж Романчук фінішував першим у запливі з результатом 7:41.28 і встановив олімпійський рекорд, адже раніше цієї дисципліни не було на Олімпіаді.

Хто здобув медалі 27 липня

Триатлон, жінки

1. Флора Даффі (Бермудські острови)

2. Джорджія Тейлор-Браун (Великобританія)

3. Кеті Заферес (США)

Серфінг, чоловіки

1. Італо Феррейра (Бразилія)

2. Каноа Ігарасі (Японія)

3. Оуен Райт (Австралія)

Жінки

1. Карісса Мур (США)

2. Б'янка Бейтендаг (ПАР)

3. Амуро Цудзукі (Японія)

Кульова стрільба, змішані команди, 10 метрів

1. Китай

2. ОКР

3. Україна (Олена Костевич та Олег Омельчук)

Гвинтівка, 10 метрів

1. Китай

2. США

3. ОКР

Плавання, чоловіки

200 метрів вільним стилем

1. Том Дін (Великобританія)

2. Данкан Скотт (Великобританія)

3. Фернандо Шеффер (Бразилія)

100 метрів спина

1. Євген Рилов (ОКР)

2. Климент Колесніков (ОКР)

3. Ряан Мерфі (США)

Жінки

100 метрів спина

1. Кейлі Маккіон (Австралія)

2. Кайлі Мас (Канада)

3. Реган Сміт (США)

100 метрів брас

1. Ліді Джейкоби (США)

2. Татьяна Шенмейкер (ПАР)

3. Ліллі Кінґ (США)

Гребля на байдарках і каное, К-1 слалом, жінки

1. Рікарда Функ (Німеччина)

2. Майялен Шурро (Іспанія)

3. Джессіка Фокс (Австралія)

...

8. Вікторія Ус (Україна)

Велоспорт, маунтінбайк, жінки

1. Іоланда Нефф (Швейцарія)

2. Сіна Фрай (Швейцарія)

3. Лінда Індерганд (Швецария)

…

8. Яна Беломоїна (Україна)

Стрибки у воду, синхрон, 10 метрів, жінки

1. Китай

2. США

3. Мексика

Важка атлетика, жінки, 59 кілограм

1. Ко Сінчунь (Китайський Тайбей)

2. Поліна Гур'єва (Туркменістан)

3. Мікіко Андо (Японія)

Дзюдо, жінки, 63 кілограми

1. Кларісс Агбеньєну (Франція)

2. Тіна Трстеняк (Словенія)

3. Катрін Бошман-Пінар (Канада)

3. Марія Чентраккьо (Італія)

Чоловіки, 81 кілограм

1. Таканорі Нагасе (Японія)

2. Саїд Моллаї(Монголія)

3. Шаміль Борхашвілі (Австрія)

3. Маттіас Кассе (Бельгія)

Кінний спорт, командна виїздка

1. Німеччина

2. США

3. Великобританія

Фехтування, жіноча шпага, команда

1. Естонія

2. Південна Корея

3. Італія

Тхеквондо, чоловіки, 80 кілограм

1. Владислав Ларін (ОКР)

2. Діїеян Георгіївський (Македонія)

3. Рафаель Кастільо (Куба)

3. Ін Кйо Дон (Південна Корея)

Жінки, 67 кілограм

1. Милиця Мандич (Сербія)

2. Лі Да Бін (Південна Корея)

3. Бьянка Волкден (Великобританія)

3. Алтея Лаурін (Франція)

Спортивна гімнастика, командне багатоборство, жінки

1. ОКР

2. США

3. Великобританія

Важка атлетика, жінки, 64 кілограми

1. Мод Шаррон (Канада)

2. Джорджія Бордіньон (Італія)

3. Чень Вень-Хуей (Тайвань)

Софтбол, фінал

1. Японія

2. США

3. Канада