Третья медаль Украины на Олимпиаде

27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук победили сербский дуэт Зорану Арунович и Дамира Микеча в битве за "бронзу". Костевич и Омельчук принесли Украине третью медаль в Токио.

К слову "Бронза" в стрельбе, Романчук в финале с олимпийским рекордом: итоги Олимпиады 27 июля

Для Костевич это уже 4 медаль на всех Олимпийских играх. Ранее украинка завоевала "золото" на Играх 2004 года в Афинах, а из Лондона в 2012-м привезла две "бронзы".

Если Костевич выигрывает еще одну медаль, то сравнится с украинской рекордсменкой Яной Клочковой, которая имеет 5 олимпийских наград.

Дария Белодед вернулась в Украину

Титулованная дзюдоистка Дария Белодед вернулась в Украину с Олимпийских игр-2020 в Токио. Дария выиграла "бронзу", которая стала первой медалью Украины на Олимпиаде-2020.

Дария Белодед утром 27 июля прилетела из Токио в аэропорт "Борисполь". Украинскую спортсменку и ее тренеров Светлану Кузнецову и Геннадия Белодеда пришли встретить много фанатов и представители СМИ.

20-летняя Дарья опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она уходит из спорта.

"Немножко не так поняли наши с родителями комментарии, сейчас я планирую отдохнуть, перезагрузиться и начать подготовку к новому олимпийскому циклу", – сказала украинка.

Олимпийский рекорд Романчука

На Олимпийских играх состоялись полуфинальные заплывы на 800 метров вольным стилем. Украину представили два пловца – Михаил Романчук и Сергей Фролов.

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Михаил Романчук выиграл свой полуфинальный заплыв. Украинец продемонстрировал время 7:41.28. Это лучший показатель среди всех полуфиналистов. Романчук установил олимпийский рекорд. Сергей Фролов в полуфинале продемонстрировал четвертое время (7:47.67). Этого также хватило, чтобы выйти в финал с седьмого места.

Финал соревнований состоится в четверг, 29 июля. Заплыв состоится в 04:30 по киевскому времени.

Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки

Состоялась жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины. На этой стадии сыграют десять команд.

На первом предварительном этапе розыгрыша Кубка Украины примут участие восемь команд Второй лиги и две команды любительской лиги согласно рейтингу за прошлый сезон.

Результаты жеребьевки

Карпаты (Львов) – АФСК Киев

Феникс (Подмонастырь, Львовская обл.) – Мункач (Мукачево)

Левый Берег (Киев) – Полтава

Скорук (Томаковка, Днепропетровская обл.) – Тростянец (Сумская обл.)

Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – Любомир (Ставище, Киевская обл.).

Матчи состоятся 4 августа 2021 (базовая дата). Пять победителей первого этапа выходят в следующий этап.