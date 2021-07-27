На першому попередньому етапі розіграшу Кубка України візьмуть участь вісім команд Другої ліги та дві команди аматорської ліги згідно з рейтингом за минулий сезон.
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Їх розбили на дві групи за географічним принципом, щоб командам не довелося далеко їхати на виїздний матч.
Результати жеребкування
- Карпати (Львів) – АФСК Київ
- Фенікс (Підмонастир, Львівська обл.) – Мункач (Мукачево)
- Лівий Берег (Київ) – Полтава
- Скорук (Томаківка, Дніпропетровська обл.) – Тростянець (Сумська обл.)
- Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) – Любомир (Ставище, Київська обл.).
Матчі відбудуться 4 серпня 2021 року (базова дата). П'ять переможців першого етапу виходять до наступного етапу.
У другому попередньому етапі візьмуть участь команди Першої та Другої ліг (39 команд) та п’ять переможців першого етапу. Базовий день проведення матчів другого етапу — 18 серпня 2021 року.