На першому попередньому етапі розіграшу Кубка України візьмуть участь вісім команд Другої ліги та дві команди аматорської ліги згідно з рейтингом за минулий сезон.

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Їх розбили на дві групи за географічним принципом, щоб командам не довелося далеко їхати на виїздний матч.

Результати жеребкування

Карпати (Львів) – АФСК Київ

Фенікс (Підмонастир, Львівська обл.) – Мункач (Мукачево)

Лівий Берег (Київ) – Полтава

Скорук (Томаківка, Дніпропетровська обл.) – Тростянець (Сумська обл.)

Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) – Любомир (Ставище, Київська обл.).

Матчі відбудуться 4 серпня 2021 року (базова дата). П'ять переможців першого етапу виходять до наступного етапу.

У другому попередньому етапі візьмуть участь команди Першої та Другої ліг (39 команд) та п’ять переможців першого етапу. Базовий день проведення матчів другого етапу — 18 серпня 2021 року.