Усик розповів, де хоче провести бій з Джошуа
Непереможний українець Олександр Усик вірить, що попри все він зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа. Останній утримує чемпіонські титули у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF.
Британське видання The Sun зв'язалося з Усиком, щоб дізнатися – де українець хотів би зустрітися з Джошуа.
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Я всюди влаштую шоу
Відповідь 33-річного Усика виявилася традиційною для нього. Український боксер ставить на перше місце сам бій. Натомість місце проведення Усика не сильно хвилює.
Мені все одно, де відбудеться бій. Я всюди влаштую шоу. Однак я вважаю, що буде дуже круто побитися у Великій Британії, оскільки там відмінні фани і приємні люди,
– сказав Усик.
Усик – Джошуа: коли бій
Як відомо, Усик – обов'язковий суперник для Джошуа за версією WBO. Але Ентоні перед захистом титулу проти Усика хоче провести бій з Тайсоном Ф'юрі.
Щоб вмовити українця відступитися, у Джошуа вигадують різні варіанти. Зокрема, заплатити Усику відступні, залишити титул тощо.
Водночас Усик в останніх інтерв'ю почав натякати, що дозволить Джошуа зустрітися з Ф'юрі.
31-річний Джошуа стверджує, що хоче битися з Усиком. За його словами, він зустрінеться з Усиком уже в наступному поєдинку, якщо бій з Ф'юрі не організують.
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