Український боксер Олександр Усик, ймовірно, змирився, що в наступному бою не зустрінеться з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Непереможний Усик знайшов альтернативного суперника, який точно сподобається фанатам боксу.

Український важковаговик у коментарі The Sun натякнув, що хотів би провести поєдинок з ексчемпіоном світу за версією WBC Деонтеєм Уайлдером.

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Усик зустрінеться з Уайлдером?

Усик відмовився коментувати заяви Уайлдера після поразки Тайсону Ф'юрі, зазначивши, що британець був кращим.

Є багато бійців, з якими я хочу побитися і буду щасливий провести бій. Наприклад, Деонтей Уайлдер. Я не хочу коментувати звинувачення Уайлдера, але вважаю його поразку справедливою. Тайсон Ф'юрі був кращим боксером на той момент,

– сказав Усик.

До уваги. Уайлдер у лютому 2020 року програв Тайсону Ф'юрі та втратив титул WBC. Це була перша поразка в кар'єрі американця. Реванш між боксерами так і не відбувся. Водночас Усик у жовтні здолав Дерека Чісору та зберіг статус претендента на титул WBO.

Усик та Уайлдер вже натякали про бій

У 2021 році у важкій вазі мають відбутися визначні поєдинки. Зокрема, Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на 2 бої та хочуть визначити абсолютного чемпіона.

На заваді бою Усик та частково Уайлдер. Українець донедавна вимагав бою з Джошуа, адже є обов'язковим суперником по лінії WBO. Однак в останніх заявах риторика українця помітно змінилася.

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Водночас Уайлдер наполягав на реванші з Ф'юрі, проте британець та його промоутери відмовляються від поєдинку з "Бронзовим бомбардувальником".

33-річний Усик та Уайлдер вже мають невелику передісторію. Зокрема, Усик викликав Уайлдера на бій у 2019 році. Тоді український боксер пригрозив Уайлдеру, що не віддасть йому жодного раунду.

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Деонтей відразу відповів Усику: американець заявив, що українець не несе ніякої загрози для нього. Та зі словами Уайлдера не погодився Василь Ломаченко. Кум Усика бійцівським сленгом висловив переконання, що Усик "зводить Уалйдера до школи".

В одному з останніх коментарів Уайлдер заявив, що із задоволенням провів би бій проти Усика. Він вніс Олександра у топ-5 бажаних суперників.