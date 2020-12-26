УЄФА склав рейтинг найкращих клубів за свою історію: де Динамо і Шахтар
УЄФА представив рейтинг найкращих клубів за всю історію існування організації. Очолив рейтинг мадридський Реал. До списку також потрапили українські клуби.
Реал далеко попереду
Перше місце в рейтингу посів Реал, інформує сайт УЄФА. "Вершкові" 51 раз брали участь у Кубку європейських чемпіонів і Лізі чемпіонів і виграли трофей рекордні 13 разів.
До речі Збірна України повторила найкращий результат у рейтингу ФІФА за 7 років
Реал провів 445 матчів в турнірах, 265 з яких виграв. Ще 77 раз іспанці зіграла внічию і 103 гри програла. У підсумку в Реала 607 балів.
На другому місці німецька Баварія, яка брала участь у турнірах 37 раз і є 6-разовим переможцем. У мюнхенського клубу 495 очок (358 матчів, 211 перемог, 73 нічиїх, 74 поразки).
Третю сходинку посіла каталонська Барселона, яка 5 разів вигравала турнір. Каталонці набрали 459 очок (325 матчів, 193 перемоги, 73 нічиїх, 59 поразок).
Динамо чи Шахтар?
Найкращим українським клубом у рейтингу є київське Динамо, яке займає 11-е місце. "Біло-сині" провели 242 матчів, з яких виграли 101. 53 поєдинки завершилися нічиєю, а 88 матчів кияни програли.
Донецький Шахтар розмістився на 31-й позиції. У донецького клуба 54 перемоги, 30 нічиї та 52 поразки у 136 матчах. Також у рейтингу з українських клубів: Дніпро – 176-й, Зоря – 286-а, Металіст – 336-й, Таврія – 346-а.
Зазначимо, що Дніпро та Металіст зникли з футбольної карти України. Натомість Таврія після анексії Криму Росією вимушено змінила прописку та виступає у Другій лізі України.
Рейтинг клубів УЄФА
- Реал (Іспанія)
- Баварія (Німеччина)
- Барселона (Іспанія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Ювентус (Італія)
- Мілан (Італія)
- Ліверпуль (Англія)
- Бенфіка (Португалія)
- Порту (Португалія)
- Аякс (Нідерланди)
- Динамо Київ (Україна)
Як УЄФА склав рейтинг?Він охоплює період з 1955 до 2020 року і враховує виступи в Лізі чемпіонів і Кубку європейських чемпіонів. Командам нараховується 2 очка за перемогу і 1 бал – за нічию. Повний рейтинг тут.
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