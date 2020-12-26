УЄФА представив рейтинг найкращих клубів за всю історію існування організації. Очолив рейтинг мадридський Реал. До списку також потрапили українські клуби.

Реал далеко попереду

Перше місце в рейтингу посів Реал, інформує сайт УЄФА. "Вершкові" 51 раз брали участь у Кубку європейських чемпіонів і Лізі чемпіонів і виграли трофей рекордні 13 разів.

До речі Збірна України повторила найкращий результат у рейтингу ФІФА за 7 років

Реал провів 445 матчів в турнірах, 265 з яких виграв. Ще 77 раз іспанці зіграла внічию і 103 гри програла. У підсумку в Реала 607 балів.

На другому місці німецька Баварія, яка брала участь у турнірах 37 раз і є 6-разовим переможцем. У мюнхенського клубу 495 очок (358 матчів, 211 перемог, 73 нічиїх, 74 поразки).

Третю сходинку посіла каталонська Барселона, яка 5 разів вигравала турнір. Каталонці набрали 459 очок (325 матчів, 193 перемоги, 73 нічиїх, 59 поразок).

Динамо чи Шахтар?

Найкращим українським клубом у рейтингу є київське Динамо, яке займає 11-е місце. "Біло-сині" провели 242 матчів, з яких виграли 101. 53 поєдинки завершилися нічиєю, а 88 матчів кияни програли.

До уваги. Динамо займає найвищу позицію серед клубів, які жодного разу не вигравали Кубок європейських чемпіонів або Лігу чемпіонів і не грали у фіналі турніру.

Донецький Шахтар розмістився на 31-й позиції. У донецького клуба 54 перемоги, 30 нічиї та 52 поразки у 136 матчах. Також у рейтингу з українських клубів: Дніпро – 176-й, Зоря – 286-а, Металіст – 336-й, Таврія – 346-а.

Зазначимо, що Дніпро та Металіст зникли з футбольної карти України. Натомість Таврія після анексії Криму Росією вимушено змінила прописку та виступає у Другій лізі України.

Рейтинг клубів УЄФА

Реал (Іспанія) Баварія (Німеччина) Барселона (Іспанія) Манчестер Юнайтед (Англія) Ювентус (Італія) Мілан (Італія) Ліверпуль (Англія) Бенфіка (Португалія) Порту (Португалія) Аякс (Нідерланди) Динамо Київ (Україна)