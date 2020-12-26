У 2020 році ми побачили, що таке спорт без вболівальників. Ми скуштували великі матчі без глядачів та навіть ризикнули повернутися на трибуни, коли небезпека нікуди не відступила.

Хай там як, але 2020 рік знаковий не тільки через кляту пандемію. Цей рік залишиться у пам’яті вболівальників через рекорди Хемілтона та Надаля, поразку Ломаченка та загибель Кобі Браянта і смерть Дієго Марадони.

Через декілька років, копаючись у пам’яті в намаганні згадати, коли ж була розгромлена Барселона 8:2, мабуть, 2020 спливе першим... 24 канал підбиває підсумки головних подій 2020 року.

Загибель Кобі Браянта та смерть Дієго Марадони

У 2020 році відійшли у вічність дві ікони спорту. Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Сумна звістка про смерть Браянта надійшла пізно ввечері 26 січня за київським часом. У США це був ранок.

Перше, що спало на думку вболівальника: "не може бути". Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі неподалік Лос-Анджелеса. Дев'ятеро осіб, які перебували на борту вертольота, загинули. Серед загиблих дочка баскетболіста 13-річна Джіанна.



Кобі Браянт з донькою Джіанною / Фото usatoday

Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі.

Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості.

Не хочеться шукати символізм, але баскетболісти Лейкерс, де Браянт став легендою, виграли сезон НБА у рік смерті Кобі.

Загибель Браянта, мабуть, найбільша трагедія спорту з часів автокатастрофи гонщика Формули-1 Айртона Сенни або ж нещасного випадку Міхаеля Шумахера. Втім, німець все ще чіпляється за життя! І все ж у загибель Браянта не хочеться вірити…

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Життя легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони несподівано обірвалося 25-го листопада. Колишній футболіст та тренер помер на 60-у році життя.

Медики протягом двох годин боролися за життя Марадони, після чого констатували смерть. Марадона помер у результаті гострого набряку легенів, викликаного загостренням хронічної серцевої недостатності.

Також медики виявили в його серці дилатаційну кардіоміопатію. Це патологія, яка викликає збільшення камер серця і має декілька причин виникнення, зокрема – зловживання алкоголем або вплив інфекцій і вірусів.

Було встановлено, що серце Марадони було удвічі більше норми.

Про смерть Марадони говоритимуть ще довго, адже деталі втрати легенди розслідують. Можливо, навіть знайдуть винних. Та Дієго не до цього… Він відправився творити в інший світ…

Теперішньому поколінню Марадона чужий і це цілком нормально. Більшість не бачили гри аргентинця, а тільки куштували заголовки зі ЗМІ про наркотики, скандали тощо. Проте Марадона не просто футболіст, і ні – не наркоман. Це людина, яка намагалися взяти все від життя – добре та погане. Він просто по-справжньому жив, за що його і любить мільйонна армія фанатів!

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Ф’юрі – новий чемпіон WBC

Шанувальники боксу з нетерпіння чекали 2020-й рік, в якому мав відбутися цілий ряд топових поєдинків. І який же початок був закладений…

У США британець Тайсон Ф’юрі зустрівся з володарем на той момент титулу WBC у важкій вазі американцем Деонтеєм Уайлдером. Це був другий бій між боксерами. Уайлдер погодився на реванш після того, як перший бій завершився скандальною нічиєю.



Тайсон Ф'юрі / Фото Top Rank

До поєдинку було складно віддати комусь перевагу. Так, Уайлдер потужний нокаутер, але техніка американця не викликає захоплення. Водночас Ф’юрі, який здається незграбним у ринзі, але такий балакливий за його межами…

Що з цього всього вийшло? Мабуть, найкращий бій 2020 року! Ф’юрі знищив Уайлдера та раз і на завжди довів, що він непростий боксер, що не просто так зупинив Володимира Кличка. Залишимо питання про готовність Уайлдера до бою – це проблеми Деонтея!

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Тайсон знищив його ще до виходу в ринг, що вкотре робить актуальною тему трештоку. Але що ж відбувалося у самому ринзі? Приголомшлива робота ніг Ф’юрі, прекрасна стратегія з клінчами, відмінне дихання, вчасні контрудари. Все було ідеально для Тайсона.

Уайлдер банально не розумів, де він. Як би американець не хотів реваншу, але для Ф’юрі він у минулому. Наразі Тайсон рухається до вічної слави. Якщо у 2021 році його бій з Ентоні Джошуа за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться і Ф’юрі виграє, то "Циганський король" може спокійно йти на пенсію – він своє зробив.

Перенесення Євро-2020 та Олімпіади

Коли помер Браянт, а Ф’юрі побив Уайлдера – пандемія вже гуляла Китаєм та летіла чартерами на інші континенти. У березні світ почав жорстко реагувати – закриті кордони, практично зупинка життєдіяльності. Перервані спортивні сезони та невідомість… Що ж буде далі? Спортивний світ пішов на вимушену паузу й гадав, яким буде відновлення…

Непросте рішення довелося приймати УЄФА та Міжнародному олімпійському комітету (МОК) з владою Японії. На літо 2020 року були заплановані чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020) та Літні Олімпійські ігри у Токіо. Великі турніри, в організацію яких влиті шалені гроші.



Фото apnews

Уже в березні УЄФА та МОКу довелося робити кроки наперед. Було прийнято рішення про перенесення Євро-2020 та Олімпіади на 2021 рік. Японія уже зіштовхнулася з фінансовими збитками у мільйони доларів і ніхто не знає, що ж буде влітку 2021-го.

Така ж і доля Євро-2020, хоча УЄФА і дозволив часткове повернення вболівальників на матчі. Якщо Олімпіаду приймає одна країна, то Євро-2020 – аж 12. Досі жодна з країн не відмовилася приймати матчі, однак ніяких гарантій, що все залишиться у силі – немає.

Уже в березні, за інформацією ЗМІ, УЄФА визначить, чи пройде Євро-2020 з глядачами. Так само не прийняте остаточне рішення про глядачів на Олімпіаді. Очевидно, що змагання відбудуться, та чи будуть вони доступні? Наразі подає надію тільки те, що світ починає вакцинуватися…

Надаль наздогнав Федерера

2020 рік знаковий і для тенісних вболівальників. Вперше за довгий час не відбувся один з найпрестижніших турнірів Вімблдон, а Ролан Гаррос взагалі пройшов восени після US Open. Та дивний календар не став на заваді для великого досягнення.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль 13-й раз у кар’єрі виграв Ролан Гаррос у Парижі. Більше іспанця цього не робив ніхто.



Рафаель Надаль / Фото apnews

Однак перемогу Надаля підсолоджує зовсім інший факт. Рафаель наздогнав за кількістю виграних турнірів серії Гренд Слем легендарного швейцарця Роджера Федерера. Тепер колись принципові суперники, а віднедавна хороші друзі, мають по 20 "Шоломів".

І, забігаючи наперед, слід сказати, що це не остання перемога 34-річного Надаля. Іспанець поб’є рекорд Федерера, мабуть, вже у 2021 році. Навряд чи 39-річний Роджер візьме ще один "Шолом", враховуючи довге відновлення від травми…

Тому перед Надалем відкрилася перспектива поставити нову планку, яку, можливо, колись перевершить інший талановитий тенісист.

Семиразовий чемпіон Хемілтон

Говорячи про рекорди, просто неможливо залишити без уваги пілота Формули-1 Льюїса Хемілтона. Британський гонщик команди Mercedes виграв 7-й титул чемпіона світу!

Хемілтон повторив рекорд німецького гонщика Міхаеля Шумахера. Донедавна Шумахер був єдиним семиразовим чемпіоном світу.



Льюїс Хемілтон / Фото apnews

Хтось скептично ставиться до досягнення Хемілтона, мовляв, британець сидів за найсильнішим болідом. Заради справедливості слід сказати, що так воно і є. Та за 7 років, у яких Mercedes був найсильнішим, тільки Ніко Росберг одного разу "вкрав" титул у Льюїса. Ніхто з його партнерів навіть близько не може наблизитися до його результатів.

Сезон-2020 був одним з найдраматичніших, хоча доля чемпіонства була відома заздалегідь. Змінений календар без етапу в Монако вперше з 1954 року, але з гонками в Імолі, Тоскані, Стамбулі, Портімао, на Нюрнбургринзі. Все це дарувало інтригу в кожній гонці. І навіть у складних умовах Хемілтону вдавалося бути найкращим!

Як у випадку з Надалем, Хемілтон може побити рекорд. У сезоні-2021 у Формулі-1 не відбудуться планові зміни регламенту. Тому за великим рахунком розподіл сил залишиться незмінним. А це означає лише одне – зустрічайте восьмиразового чемпіона світу!

Требл Баварії

Ще восени 2019 року, якби хтось сказав, що Баварія дійде до фіналу Ліги чемпіонів – це принаймні викликало б сміх. Хорватський наставник Ніко Ковач доводив Баварію до ручки й був звільнений після поразки Айнтрахту 5:1.

Як тимчасова заміна до зимового міжсезоння був призначений Хансі Флік. Це німецький тренер, який допомагав Йоахіму Льову на переможну для Німеччинт ЧС-2014. До Баварії Флік не тренував клуби, але перебував у структурі Баварії.

До зими Флік вивів Баварію з кризи й боси мюнхенців вирішили, що питання тренера закриють після перших матчів плей-офф Ліги чемпіонів. Баварія встигла розгромити Челсі в 1/8 фіналу, після чого через пандемію футбол призупинили.

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Несподівано під час карантину Баварія оголосила про підписання дострокового контракту з Фліком. Після відновлення сезону він привів Баварію до другого в історії мюнхенців треблу.



Фото Getty Images

Спершу Баварія, яка восени сильно відставала від лідерів, виграла Бундеслігу. Згодом поклала у клубний музей Кубок Німеччини. Вишенькою на торті стала Ліга чемпіонів. Спершу мюнхенці знову розбили Челсі, а згодом був матч, який назавжди увійде в історію – 8:2 проти Барселони!

На шляху до перемоги в Лізі чемпіонів Баварія перемогла два французькі клуби. У півфіналі німецька команда здолала Ліон, а в фіналі мінімально перемогла ПСЖ. Новий сезон Баварія розпочала не менш потужно – перемога у Суперкубку УЄФА та Німеччини.

Перші медалі АПЛ Ліверпуля

Ще однією командою, яка йшла за графіком Баварії, був англійський Ліверпуль. Практично до початку карантину Ліверпуль претендував на перемогу у всіх турнірах. Юрген Клопп настільки розігнав свій локомотив, що той майже вирішив завдання у чемпіонаті Англії на початку весни.

Однак, як це часто буває у футболі, команда не витримала. Поразки у кубках та виліт з Ліги чемпіонів дозволили "мерсисайдцям" зосередитися на головній цілі – АПЛ.

Ліверпуль вперше за 30 років став чемпіоном Англії. Для червоних це перша перемогла в АПЛ після того, як чемпіонат був реформований. З моменту останнього чемпіонства Ліверпуля АПЛ вигравали Арсенал, Лідс, Манчестер Юнайтед, Блекберн, Челсі, Манчестер Сіті та Лестер.

Що цікаво, Лідс встиг провести початок ХХІ століття у Чемпіоншипі, а Блекберн – взагалі став закоренілим середняком нижчого дивізіону.

Пандемія навела жах на так званих скаузерів (фанати Ліверпуля). Під час перерви точилися дискусії, чи варто відновлювати сезон, чи віддати Ліверпулю дострокове чемпіонство, чи скасувати результати сезону. Майже кожен варіант міг затьмарити історичний успіх Ліверпуля. Та, на щастя, сезон дограли і "мерсисайдці" досягли свого.



Фото apnews

Поразка Ломаченка

Поєдинок Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом потрапить до різних підсумків: розчарування року, бій року, сенсація року тощо. Цей поєдинок був одним з найбільш очікуваних у 2020-у.

Та в підсумку після 12 раундів залишилося більше питань, аніж відповідей. І це не через те, що Ломаченко українець, який програв у титульному поєдинку. Бокс – це індивідуальний вид спорту. Зважаючи, що Василь боксував з травмою, а операція свідчить, що ушкодження було серйозне, суперники були в нерівних умовах…



Ломаченко – Лопес / Фото Top Rank

З точки зору 23-річного Лопеса все чесно – переможців не судять! Він скористався слабкістю Василя і став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії боксу. Та ця історія потребує продовження. Реванш, хоч і не у 2021 році, потрібен обом! Ломаченку, щоб помститися, а Лопесу – щоб ніхто з плином часу не говорив: "Так, Лопес – чемпіон, але…У Ломаченка була травма".

Прощання Нурмагомедова

Претендентом на бій року могла стати зустріч росіянина Хабіба Нурмагомедова з американцем Тоні Фергюсоном. Та фанати збилися з рахунку, намагаючись визначити, скільки разів їх бій зривався… Цього разу поєдинок не відбувся через карантин.

У підсумку Фергюсон провів бій проти Джастіна Гейджі, який сенсаційно нокаутував суперника. Восени 2020 року Хабіб повернувся після смерті батька Абдулманапа та провів захист поясу проти Гейджі.



Хабіб переміг Гейджі / Фото UFC

Як і перед кожним поєдинком Хабіба, поставало питання, що протиставить суперник. На папері нокаутер Гейджі здавався серйозним опонентом, але в октагоні не зміг зупинити непереможного Хабіба.

Нурмагомедов здобув 29 поспіль перемогу і несподівано оголосив про завершення кар’єри. Росіянин пішов, побивши всіх найсильніших. У 2021 році фанати обов’язково чекатимуть повернення Хабіба заради ювілейної тридцятої перемоги. Та чи ризикне Нурмагомедов?

Українець Новіков – найсильніша людина світу

У 2020 році звання найсильнішої людини світу повернулося до України. Олексій Новіков здобув найпрестижніший титул найсильнішої людини світу (World's Strongest Man) вперше з часів легендарного Василя Вірастюка. Вірастюк перемагав у 2004 і 2007 роках.

24-річний Новіков встановив відразу декілька рекордів. Зокрема, українець – наймолодший переможець турніру World's Strongest Man за останні 36 років.



Олексій Новіков / Фото generationiron

У вправі "станова тяга" Новіков встановив світовий рекорд, піднявши штангу, яка важила 537,5 кг!

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Для Олексія виступ на World's Strongest Man -2020 був лише другим у кар'єрі. У 2019 році він дебютував на змаганнях, але не зміг вийти у фінал. З другої спроби Олексій став чемпіоном!

Остаточне падіння рекорду Бубки

У 2020 році відбулося повне падіння без перебільшення видатних рекордів Сергія Бубки. Шведський стрибун з жердиною Арман Дуплантіс встановив новий світовий рекорд на відкритому повітрі.



Арман Дуплантіс / Фото Chris Cooper

17 вересня на етапі Діамантової ліги в Римі (Італія) Дуплантіс взяв висоту 6.15 метри. 20-річний швед став першим в історії, хто стрибнув 6.15 метри на відкритому повітрі.

Таким чином Дуплантісу вдалося побити рекорд Сергія Бубки, який був встановлений у липні 1996 року. Тоді українець стрибнув на відкритому повітрі на 6.14 метри.

Бубка виконав свій стрибок теж в Італії, в місті Сестрієре. Рекорд українця тримався понад 26 років.

Дуплантісу належать абсолютно всі світові рекорди у стрибках з жердиною: 6.18 метри загалом (у закритому приміщенні) та 6.15 метри на відкритому повітрі.