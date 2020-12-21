В австрійському Хохфільцені завершився четвертий етап Кубка світу з біатлону, який став останнім у 2020 році. Наступні етапи та чемпіонат світу відбудеться у 2021 році. Загальний залік Кубка світу та позиції збірних у Кубку націй – читайте у матеріалі Спорт 24.

Загальний залік Кубка світу

Після чотирьох етапів сформувалися лідери, пише 24 канал. Загальний залік чоловіків очолює чинний володар великого Кришталевого глобуса Йоганнес Бьо. Втім, йому на п'яти несподівано наступає 23-річнийземляк Стурла Лагрейд. Слідом за ними ще одна сенсація сезону – швед Себастьян Самуельссон.

Це важливо Кубок світу з біатлону: календар гонок та де дивитися в Україні

Українські біатлоністи після не надто вдалого старту сезону тільки в останніх гонках почали покращувати свої позиції. Найкращий Дмитро Підручний – 34 місце.

Залік чоловіків

1. Йоганнес-Тінґнес Бьо (Норвегія) 428

2. Стурла Легрейд (Норвегія) 373

3. Себастьян Самуельссон (Швеція) 344

...

34. Дмитро Підручний (Україна) 81

38. Артем Прима (Україна) 65

47. Антон Дудченко (Україна) 27

У жіночому заліку лідерство захопила норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Слідом за нею шведка Ханна Еберг та норвежка Тіріль Екхофф.

Серед українок несподівано найкраща Дар'я Блашко, яка вперше проводить повноцінний сезон у збірній України. Українка на 24-й сходинці.

Залік жінок

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) 415

2. Ханна Еберг (Швеція) 378

3. Тіріль Екхофф (Норвегія) 346

...

24. Дар'я Блашко (Україна) 131

36. Юлія Джима (Україна) 69

43. Олена Підгрушна (Україна) 47

50. Валентина Семеренко (Україна) 32

Кубок націй

У Кубку націй серед чоловіків лідирує збірна Норвегії. Слідом ідуть шведи та німці. Українська збірна завершила 2020 рік на 11-у місце. Наші біатлоністи програють 10-у місці, на якому Словенія, всього 91 очко.

У жіночому заліку збірних лідирує Швеція, яка випереджає Норвегію та Францію. Збірна України на 8-у місці. Жіночу збірну України від омріяного 5-го місця відділяє всього 124 бали.

Залік чоловічих збірних

1. Норвегія 3033.0

2. Швеція 2714.0

3. Німеччина 2629.0

...

11. Україна 1870.0

Залік жіночих збірних

1. Швеція 2871.0

2. Норвегія 2745.0

3. Франція 2682.0

...

8. Україна 2227.0

До уваги. Відповідно до рейтингу в заліку Кубка націй визначається кількість спортсменів, яку кожна збірна може делегувати на етапи Кубка світу, а також можливість виставляти свої команди для участі в естафетах і змішаних естафетах. 1-5 місце у заліку дозволяє стартувати шістьом представникам. 6-10 місце – п'ятьом, 11-15 – чотирьом.



Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал