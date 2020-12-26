Позиція півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка залишається незмінною. Гравець зупинився на продовженні кар'єри в Аталанті, відмовивши Ромі, яку тренує колишній наставник "гірників" Паулу Фонсека.

Італійська Рома була одна з тих команд, яка хотіла поповнити свій склад півзахисником Шахтаря Віктором Коваленком. Але сам гравець не горить бажанням знову грати під керівництвом португальського фахівця Паулу Фонсеки, з яким пліч-о-пліч працював у Шахтарі. Як повідомляє видання TuttoAtalanta, 24-річний гравець збірної України вже відмовив Ромі у пропозиції.

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Відмова італійському гранду

Схоже, гравець повністю визначився зі своїм майбутнім. Повідомляється начебто Коваленко вже підписав попередній контракт з Аталантою, за яку виступає інший українець Руслан Маліновський. Ймовірно, півзахисник залишиться у Серії А на 4 роки.

Авторитетне видання Goal.com також інформує, що Коваленко підписав попередній контракт з Аталантою. Це означає, що Віктор безкоштовно покине Шахтар.

Італійські клуби стрімко полюють на трансфер "гірника". Не лише Аталанта та Рома зацікавились гравцем. Включились у боротьбу Наполі та Удінезе. Але їх намагання не є такими потужними.

Цікаво, що після переїзду Фонсеки до Роми він декілька разів намагався переманити Віктора у свою команду. Але всі спроби були невдалі. Також неабияка увага до гравця була зі сторони португальської Бенфіки. Але "орли" запізнились із пропозицією.