Бразильський легіонер Шахтар Дентінью близький до повернення у Бразилію. Футболіст може знову вийти у футболці рідного Корінтіанса.

Головний наставник "гірників" Луїш Каштру не надто довіряє місце у стартовому складі 31-річному бразильцю. Нападник все частіше програє конкуренцію більш молодим партнерам по команді, тому виходить на поле переважно з лавки для запасних. Корінтіанс, який є рідним клубом легіонера, пильно стежить за Дентінью та планує повернути у свою команду вихованця, повідомляє Meu Timao.

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Повернення у рідний клуб

Влітку 2021-го року Дентінью у статусі вільного агента покине донецький клуб. Тому вже з січня може розглядати пропозиції клубів та підписувати попередній контракт.

Не виключено, що Шахтар та Дентінью достроково розірвуть угоду, що дозволить бразильському клубу безкоштовно повернути футболіста. У іншому випадку Корінтіансу прийдеться заплатити компенсацію.

У цьому сезоні Дентінью провів на полі 8 поєдинків, у яких тричі відзначався у воротах голкіперів.