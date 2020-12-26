Легіонер Шахтаря Дентінью близький до повернення у Бразилію
Бразильський легіонер Шахтар Дентінью близький до повернення у Бразилію. Футболіст може знову вийти у футболці рідного Корінтіанса.
Головний наставник "гірників" Луїш Каштру не надто довіряє місце у стартовому складі 31-річному бразильцю. Нападник все частіше програє конкуренцію більш молодим партнерам по команді, тому виходить на поле переважно з лавки для запасних. Корінтіанс, який є рідним клубом легіонера, пильно стежить за Дентінью та планує повернути у свою команду вихованця, повідомляє Meu Timao.
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Повернення у рідний клуб
Влітку 2021-го року Дентінью у статусі вільного агента покине донецький клуб. Тому вже з січня може розглядати пропозиції клубів та підписувати попередній контракт.
Не виключено, що Шахтар та Дентінью достроково розірвуть угоду, що дозволить бразильському клубу безкоштовно повернути футболіста. У іншому випадку Корінтіансу прийдеться заплатити компенсацію.
У цьому сезоні Дентінью провів на полі 8 поєдинків, у яких тричі відзначався у воротах голкіперів.
- У 2011 році Дентінью з Корінтіанса перейшов у Шахтар, з яким підписав 5-річний контракт. Бразильський клуб заробив на цьому трансфері 7,5 мільйонів євро. Футболіст не зумів швидко адаптуватись в УПЛ, тому на нього чекала оренда у турецький Бешикташ.
- Після оренди гра бразильця стала іншою. Мірча Луческу таки зумів розкрити всі хороші якості Дентінью на полі. Але в останні сезони у бразильця почався регрес гри.
- За свою кар'єру у Шахтарі тричі здобував "золото" чемпіонату України. Таку ж кількість разів підіймав над головою Кубок та Суперкубок України.
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