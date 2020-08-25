Матчі "Шахтаря" і поєдинок київського "Динамо" увійшли до підбірки найкращих у Лізі Європи сезону 2019/2020. Відповідний рейтинг склав УЄФА.

УЄФА на офіційному сайті опублікував підбірку з найкращих поєдинків Ліги Європи розіграшу 2019/20.

До речі: УЄФА визнав божевільний матч "Шахтаря" одним з найкращих у Лізі чемпіонів: відео

"Шахтар" і "Динамо" в топ-9

До неї увійшли два матчі за участю "Шахтаря" – перемога над "Базелем" у чвертьфіналі (4:1) та поразка "Інтеру" у півфіналі (0:5).

Також до підбірки потрапив матч 5-го туру групового етапу "Мальме" – "Динамо", в якому "біло-сині" програли 4:3.

Мальме – Динамо відеоогляд матчу

У підбірку увійшли ще 6 матчів