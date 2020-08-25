Драматична поразка "Динамо" у Лізі Європи увійшла до списку найкращих від УЄФА: відео
Матчі "Шахтаря" і поєдинок київського "Динамо" увійшли до підбірки найкращих у Лізі Європи сезону 2019/2020. Відповідний рейтинг склав УЄФА.
УЄФА на офіційному сайті опублікував підбірку з найкращих поєдинків Ліги Європи розіграшу 2019/20.
До речі: УЄФА визнав божевільний матч "Шахтаря" одним з найкращих у Лізі чемпіонів: відео
"Шахтар" і "Динамо" в топ-9
До неї увійшли два матчі за участю "Шахтаря" – перемога над "Базелем" у чвертьфіналі (4:1) та поразка "Інтеру" у півфіналі (0:5).
Також до підбірки потрапив матч 5-го туру групового етапу "Мальме" – "Динамо", в якому "біло-сині" програли 4:3.
Мальме – Динамо відеоогляд матчу
У підбірку увійшли ще 6 матчів
- АПОЕЛ – "Дюделанж" (3:4)
- "Арсенал" – "Віторія" Гімараєш (3:2)
- ЛАСК – ПСВ (4:1)
- "Порту" – "Феєноорд" (3:2)
- "Істанбул" – "Спортинг" (4:1)
- "Севілья" – "Інтер" (3:2)