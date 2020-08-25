УЄФА визнав божевільний матч "Шахтаря" одним з найкращих у Лізі чемпіонів: відео
УЄФА почав підбивати підсумки єврокубкового сезону 2019/2020. В організації визначили найкращі матчі Ліги чемпіонів, серед яких опинився поєдинок "Шахтаря".
УЄФА відніс поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" Загреб – Шахтар" у вісімку найцікавіших матчів. Про це повідомляє сайт УЄФА.
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Поєдинок у Загребі між "Динамо" та "Шахтарем" завершився драматичною нічиєю 3:3. "Шахтар" відігрався на останніх хвилинах, поступаючись 3:1.
Момент, який варто побачити: Пятов відчайдушно мчить по полю в останній атаці і заробляє той самий останній пенальті,
– написано в описі матчу.
Динамо Загреб – Шахтар відеоогляд матчу
У підбору увійшли 8 матчів
- Динамо" Загреб – Шахтар" (3:3)
- "Ліверпуль" – Зальцбург" (4:3)
- "Челсі" – Аякс" (4:4)
- "Лейпциг" – Бенфіка" (2:2)
- "Валенсія" – "Аталанта" (3:4)
- "Ліверпуль" – Атлетіко" (2:3)
- "Аталанта" – ПСЖ (1:2)
- "Барселона" – "Баварія" (2:8)