УЄФА почав підбивати підсумки єврокубкового сезону 2019/2020. В організації визначили найкращі матчі Ліги чемпіонів, серед яких опинився поєдинок "Шахтаря".

УЄФА відніс поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" Загреб – Шахтар" у вісімку найцікавіших матчів. Про це повідомляє сайт УЄФА.

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Поєдинок у Загребі між "Динамо" та "Шахтарем" завершився драматичною нічиєю 3:3. "Шахтар" відігрався на останніх хвилинах, поступаючись 3:1.

Момент, який варто побачити: Пятов відчайдушно мчить по полю в останній атаці і заробляє той самий останній пенальті,

– написано в описі матчу.

Динамо Загреб – Шахтар відеоогляд матчу

У підбору увійшли 8 матчів