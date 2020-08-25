25 серпня "Шахтар" та "Динамо" грають у матчі за Суперкубок України-2020. Після першого тайму рахунок у поєдинку 1:2.

Шахтар – Динамо 1:2

Голи: Мораес, 37 – Де Пена, 20, Родрігес, 31

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Це перша дуель румунського головного тренера киян Мірчі Луческу зі своєю колишньою командою, з якою за дванадцять років роботи він виграв 22 трофея – в тому числі і Суперкубки.

На 2020 рік у Суперкубку України в опонентів повний паритет – "Шахтар" і "Динамо" завойовували трофей по 8 разів. Але ось в особистих суперкубкових поєдинках кияни мають 7 перемог, а донеччани – 5.

У минулому році на стадіоні "Чорноморець" в Одесі кияни здолали непримиренних суперників з рахунком 2:1.

Гольова перестрілка

"Гірники" активно розпочали матч і активно пресингували ворота киян. Додо зробив ривок по правому флангу, увійшов у штрафну, але прострілив неточно.

Згодом "Динамо" перехопило ініціативу і вже почало створювати моменти біля воріт Андрія Пятова. На 15-й хвилині Супряга отримав закидання на хід зі своєї половини поля, але встигнути до м'яча не вдалося – його випередив Пятов, який забрав м'яч у руки.

"Шахтар" пішов у швидку контратаку і створив чудовий момент. Додо пробив здалеку дуже небезпечно, Бущан відбив перед собою, захисники підстрахували і винесли м'яч.

За мить м'яч опинився вже у воротах донеччан. Родрігес з правого флангу відпасував на Сидорчука, який навісив на дальню штангу точно на голову Де Пени, і уругваєць завдав точного удару.

Відео голу Де Пени

На 31-й хвилині "біло-сині" подвоїли свою перевагу. Родрігес втік у контратаку, побачив, що Пятов далеко вийшов з воріт і перекинув його, а всі чекали пасу від Жерсона. М'яч парашутом залетів у дальню дев'ятку – 0:2.

Відео голу Родрігеса

Ще у першому таймі Жуніор Мораес відіграв для "Шахтаря" один м'яч. Помилка "біло-синіх" в центрі оборони, навіс Тете і Мораес головою пробив без шансів – 1:2.

Відео голу Мораеса

На 41-й хвилині "гірники" могли й встановити паритет, коли Тете пробив на силу, неймовірно небезпечно і Бущан не встигав відбити м'яч. Тільки перекладина врятувала "Динамо".

Після перерви "Шахтар" повністю перехопив перевагу у поєдинку. Спершу "Шахтар" намагався пробити по воротах "Динамо" – робив це Мораес в падінні через себе, але м'яч пішов паралельно з лінією воротарського. Згодом був ще один удар від Тете. Цілив у верхній дальній кут воріт і все ж промахнувся.

На 56-й хвилині Бущан невдало вибив м'яч. Гравці "Шахтаря" перехопили, у штрафному Марлос намагався прокинути повз Бущана, який вийшов з воріт, але захисники "Динамо" підстрахували голкіпера, вибивши "круглого".

Додамо, що на матчі присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Вже у середу, 26 серпня, національна команда збереться у Харкові, де готуватиметься до матчів Ліги націй – 3 вересня проти Швейцарії у Львові та 6 вересня проти Іспанії в Мадриді.