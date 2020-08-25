Керівництво "Барселони" попросило декількох футболістів піти на зниження зарплати. Одні з провідних гравців клубу повинні пожертвувати своїми коштами через складну економічну ситуацію у команді.

Жерар Піке, Серхіо Бускетс, Жорді Альба та Роберто мають переглянути свої контракти, щоб допомогти клубу у складній ситуації. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Складне становище у "Барселоні"

Причина – клуб хоче заощадити трохи коштів. "Барселона" попросить цих чотирьох гравців переглянути свої умови, оскільки вони є одними з найкращих в команді після аргентинця Ліонеля Мессі, Луїса Суареса, який до слова, вже шукає собі новий клуб, а також Антуана Грізманна.

Рональд Куман вже повідомив Альбі та Бускетсу, що їм доведеться боротися за своє місце в основному складі команд. Останньому прийдеться складно, його головними конкурентами будуть Френкі Де Йонг та Міралем П’яніч.

Хто може покинути "Барселону"