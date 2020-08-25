"Барселона" несподівано знизить зарплату лідерам клубу
Керівництво "Барселони" попросило декількох футболістів піти на зниження зарплати. Одні з провідних гравців клубу повинні пожертвувати своїми коштами через складну економічну ситуацію у команді.
Жерар Піке, Серхіо Бускетс, Жорді Альба та Роберто мають переглянути свої контракти, щоб допомогти клубу у складній ситуації. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
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Складне становище у "Барселоні"
Причина – клуб хоче заощадити трохи коштів. "Барселона" попросить цих чотирьох гравців переглянути свої умови, оскільки вони є одними з найкращих в команді після аргентинця Ліонеля Мессі, Луїса Суареса, який до слова, вже шукає собі новий клуб, а також Антуана Грізманна.
Рональд Куман вже повідомив Альбі та Бускетсу, що їм доведеться боротися за своє місце в основному складі команд. Останньому прийдеться складно, його головними конкурентами будуть Френкі Де Йонг та Міралем П’яніч.
Хто може покинути "Барселону"
- Керівництво каталонців вже вказало Луїсу Суаресу на "двері". Футболіст вже протягом шести сезонів захищає кольори каталонців, але тепер змушений шукати нову команду для продовження кар'єри.
- Також планує позбутися декількох вікових гравців – Альбу та Бускетса, яких попросили переглянути свої угоди.
- Зірковий форвард Ліонель Мессі сильно засмутився після вильоту з Ліги чемпіонів та нищівної поразки від "Баварії", тому вкрай серйозно налаштований покинути клуб. Новий наставник каталонців Рональд Куман хоче будь-яким чином зберегти лідера у клубі.
- Одразу після програшу від "Баварії" сенсаційну заяву зробив центральний захисник Жерар Піке. Він готовий покинути команду, якщо це допоможе клубу у майбутньому знову показувати переможні результати. Щоправда, клуб сам швидше за все попрощається з іспанцем.