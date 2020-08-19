Перший у Європі: матч за Суперкубок УЄФА пройде з глядачами
УЄФА розглядає різні варіанти проведення цьогорічного Суперкубку у зв'язку з пандемією.
Матч цьогорічного Суперкубку УЄФА може пройти при частково заповнених трибунах, пише Football Italia.
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За їхніми даними, УЄФА вже прийняло рішення. Офіційно про це повинно бути оголошено в найближчі кілька днів.
Що відомо про Суперкубок УЄФА-2020
За кубок змагатимуться переможець Ліги чемпіонів (ПСЖ – "Баварія"/"Ліон") і переможець Ліги Європи ("Інтер"/"Севілья").
Точні учасники матчу за Суперкубок УЄФА-2020 стануть відомі 21-го і 23 серпня, коли пройдуть фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи відповідно.
Стадіон зможе бути заповнений максимум на 30% від загальної місткості. Матч за Суперкубок УЄФА пройде 24 вересня в Будапешті. Місткість місцевої Groupama Arena – 22 тисячі глядачів.