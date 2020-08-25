Український футболіст "Аталанти" Руслан Маліновський завдяки вдалим виступам у Серії А зріс у вартості. Півзахисник став другим за ціною серед усіх українських гравців.
Вдалий сезон Маліновського
Усього Маліновський провів за "Аталанту" в Серії А 34 матчі.
На рахунку футболіста 8 голів і 4 асисти. Завдяки цьому Маліновський один з найкращих гравців чемпіонату Італії після рестарту.
Додамо, що "Аталанта" вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з ПСЖ. Також команда українця гарантувала собі участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.