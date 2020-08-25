Відомий портал Transfermarkt оновив вартості гравців, які грають у чемпіонаті Італії. Маліновський подорожчав на 10 мільйонів євро, якщо брати у порівнянні із квітнем 2020 року.

Оце так: Маліновський в дебютному сезоні за "Аталанту" показав фантастичний результат: статистика

Другий серед українців

Тепер ціна футболіста складає 21 мільйон євро замість 11. Після подорожчання Маліновський вийшов на друге місце серед усіх українських гравців за вартістю.

Півзахисник "Аталанти" лише поступається лівому захиснику "МанСіті" Олександру Зінченку, який до слова, вчора, 24 серпня, у Києві одружився із журналісткою Владою Седан. Вартість Зінченка оцінюється у 24 мільйони євро.

Трансферна ціна Євгена Шахова, який виступає у Італії за "Лечче", зменшилась на 100 тисяч євро – з 1,6 до 1,5 мільйона євро.

Трійку лідерів серед українських футболістів замикає гравець "Динамо" Віктор Циганков – 16 мільйонів євро.

Найдорожчим футболістом Серії А став Лукаку – 85 мільйонів євро.



Топ-5 найдорожчих українських футболістів / Фото: Скрін із Transfermarkt