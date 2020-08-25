Президент "Динамо" Ігор Суркіс звернувся до міністра охорони здоров'я України Максима Степанова з проханням не допускати глядачів на матч Суперкубка України-2020 проти донецького "Шахтаря".

Про це свідчить скан офіційного листа, опублікований в Telegram-каналі "Таємниці футболу". Дивіться також: Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України Звернення Ігоря Суркіса Як відомо, на матчі 1-го туру УПЛ проти "Олімпіка" ультрас "Динамо" знесли ворота стадіону, прорвалися на трибуни і запалили фаєри, привітавши таким чином нового тренера киян Мірчу Луческу. Шахтар – Динамо: головне Це перша дуель румунського головного тренера киян Мірчі Луческу зі своєю колишньою командою, з якою за дванадцять років роботи він виграв 22 трофея – в тому числі і Суперкубки.

На 2020 рік у Суперкубку України в опонентів повний паритет – "Шахтар" і "Динамо" завойовуючи трофей по 8 разів. Але ось в особистих суперкубкових поєдинках кияни мають 7 перемог, а донеччани – 5.

У минулому році на стадіоні "Чорноморець" в одесі кияни здолали непримиренних суперників з рахунком 2:1.