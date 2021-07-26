Ігор Рейзлін – бронзовий призер Олімпіади

Ігор Рейзлін приніс для збірної України другу медаль на Олімпіаді-2020. Це бронза у фехтуванні шпагами.

Для Рейзліна це перша участь у Олімпіаді. А для збірної України – перша медаль на Олімпіаді у шпазі.

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Втрати українців після Олімпіади

Український дзюдоїст Георгій Зантарая припинив свої виступи в 1/8 фіналу Олімпіади-2020. Виступ у Токіо може стати останнім великим турніром для досвідченого спортсмена.

Дзюдоїстка Дарія Білодід заявила, що хоче відпочити від змагань деякий час після Олімпіади. Скільки триватиме такий відпочинок – поки невідомо.

До теми Олімпіада-2020: загальний медальний залік

Українця обрали на драфті НХЛ вперше за 17 років

В Національній хокейній лізі відбувся драфт. Команда "Вегас Голден Найтс" обрала українця Артура Чолача під 190-им номером. Однак навряд чи 18-літній захисник наступний сезон проведе в команді НХЛ. Його віддадуть або в один з фарм-клубів "лицарів", або він відправиться в канадську команду "Беррі Колтс", яка виступає в Молодіжній лізі Онтаріо.

Чолач став першим українцем за 17 років, якого обрали на драфті НХЛ. Востаннє це було у 2007 році, коли обрали Сергія Гайдученка. А з 2013 року в НХЛ не виступало жодного українця.

В чемпіонаті України з футболу відбулося три матчі