"Я не такий сильний"

Шлях Георгія Зантараї зупинився в 1/8 фіналу Олімпійських ігор у Токіо. Українець не зумів здолати словенця Адріана Гомбочі. Після провалу дзюдоїст лаконічно прокоментував свій виступ. А наставник Георгія натякнув на завершення кар'єри.

До теми Третій поспіль провал: український дзюдоїст Зантарая програв в 1/8 фіналу Олімпіади

Все не вийшло, програв. Значить я не такий сильний,

– сказав розчарований дзюдоїст.

Сльози тренера та натяк на завершення кар'єри

Не міг стримати сльози розпачу і тренер збірної України Віталій Дуброва. За його словами, суперник був до снаги українцю. Однак одна помилка перекреслила майбутнє Зантараї на японській землі. Він пропустив кидок, а часу відігратись вже не було.

Важко це все. Зантарая – легендарний спортсмен, але з олімпіадами не склалося. Він борець. Стільки медалей здобув, понад 20 років виступає на високому рівні, справжня легенда дзюдо, шкода, що не вдалося закінчити спортивну кар’єру на хорошій ноті,

– зазначив наставник спортсмена.

Відзначимо, що Олімпіада у Токіо стала для Георгія третьою у кар'єрі. Однак жодного разу 33-річному спортсмену не вдавалось здобути омріяних нагород. У 2012 та 2016 роках українець посів далеке 17 місце.