Десна – Чорноморець 3:0

Голи: Калітвінцев, 51, 56, Завійський, 80

Вилучення: Білошевський, 39 (Чорноморець)

Чорноморець вперше із сезону-2018/2019 зіграє в УПЛ. Поєдинок першого туру повинен був відбутись в Одесі, але через жахливий стан газону матч був перенесений у Чернігів.

Активно розпочали зустріч команди, але жодна з них ніяк не могла зачепитись за м'яч. У класну швидку атаку вибігли чернігівські футболісти. Будківський віддав на Безбородька, але його постріл на 11 метрів не знайшов партнера по команді.

Тотальна перевага Десни

Відразу після кутового ще одна пожежа була біля воріт "моряків". Активний Будківський пробив через себе – Кучерук потягнув м'яч з нижнього кута воріт.

Чорноморець взагалі нічого не міг створити поблизу воріт суперника. Команда Олександра Рябоконя не скидала обертів, використовуючи високий пресинг.

Безглуздий фол та вилучення! На 39-й хвилині ексфутболіст Десни Білошевський залишив Чорноморець у меншості. Півзахисник хотів наздогнати опікуна, але не за межами правил зупинив суперника. Богдан зачепив п'ятку гравця чернігівського клубу. Арбітр витягнув з кишені жовту картку, яка стала для футболіста вже другою у першому таймі – вилучення.

Гравці Десни створили класний момент після подачі з кутового, але знову на місці був голкіпер Кучерук. Свою перевагу на футбольному полі Десні не вдалось перетворити у гол. Команди пішли на відпочинок за "сухих" нулів на табло.

По перерві перший гострий момент був у чернігівських футболістів. Але Будківський не зумів зорієнтуватись перед воротами суперника та результативно завершити атаку.

На 51-й хвилині Десна таки розмочила нулі на табло. Калітвінцев майстерно в один дотик пробив прямо у дев'ятку воріт Чорноморця. Кучерук не мав шансів врятувати свою володіння – 1:0.

Вже через п'ять хвилин підопічні Рябоконя подвоїли перевагу. Знову розкішним голом відзначився Калітвінцев. Безбородько виконав передачу у центр перед штрафним. Владислав в один дотик потужно пробив у ближній кут – 2:0.

Молодий нападник одеського клубу Ванат вийшов віч-на-віч з голкіпером. Але почав перевалюватись, щоб заробити пенальті. Однак головний арбітр зустрічі не повівся на картинне падіння форварда та показав йому ще й жовту картку за симуляцію.

На 80-й хвилині Картушов віддав верхову передачу з флангу. У районі 11 метрів перебував Завійський, який головою довів рахунок до розгромного 3:0.

Десна з перемоги стартувала в УПЛ. Чорноморець не зумів продемонструвати хороший рівень футболу у Чернігові.

Десна – Чорноморець відеоогляд матчу