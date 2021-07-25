Металіст 1925 – Рух 2:1

Голи: Батюшин, 8, Криськів, 35 – Кузик, 50

Металіст 1925 пощастило розпочинати дебютний сезон в УПЛ домашнім матчем. І дебют вдався. Вже на початку зустрічі команда порадувала вболівальників забитим голом. Після удару Савіна Бандура відбив м'яч перед собою. А захисник Дідик в боротьбі з суперником вже лежачи відкинув його вбік, куди набіг Батюшин та в дотик відправив м'яч у ворота.

Як це було Металіст 1925 забив свій перший гол в УПЛ: відео

Однак вже за декілька хвилин у Металіст 1925 стався прикрий випадок – на рівному місці отримав травму Пономар. Нападник покинув поле за допомогою медиків на ношах.

Рух лише у середині першого тайму зумів вирівняти гру. Але Металіст продовжував створювати кращі моменти. Хоча удар Савіна і був красив (здалеку під перекладину), але проблемою для Бандури не став. Однак голкіпер знову з першої спроби не зумів впіймати м'яч.

Рух більше контролював м'яч, але пропустив. Затяжна атака закінчилася навісом у штрафний майданчик. захисник головою виніс м'яч, але точно на ногу Криськіву. Потужний удар – і м'яч від штанги влетів у ворота.

Гості на це "огризнулися" наприкінці тайму, коли пробивав Климчук, але Сидоренко у стрибку впорався з його ударом.

А от вже на початку другого тайму Рух таки скоротив відставання. Кузик. який вийшов на заміну по перерві, отримав навіс від Бойчука, обробив м'яч та пробив повз воротаря.

Команди до кінця матчу не відмовилися від відкритого футболу. Тож як Металіст 1925 міг збільшити перевагу у рахунку (моменти Фабіньо та Савіна), так і Рух зрівняти рахунок (удар Кузика чи Дідика головою). Та все ж все закінчилося перемогою харків'ян.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Рух