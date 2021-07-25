Зоря – Олександрія 0:1

Гол: Калюжний, 40

Обидві команди на цей матч вийшли у новій формі, яку перед цим вирішили не представляти. І якщо форма Олександрії відповідала клубним кольорам (просто цей варіант зеленого був більш насиченим), то Зоря відверто здивувала. Луганці на цей матч вийшли у червоній формі з тонкими червоними смужками.

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Команди зі старту обмінялися декількома гострими моментами. Відкривати рахунок у матчі міг Булеца, але вінгер не обіграв Білика у ворота. Згодом голкіпер Олександрії ще не раз виручить команду в першому таймі.

Гості на це відповіли небезпечним контрвипадом Устименка. І лише підкат Вернидуба на межі воротарського майданчика заблокував удар гравця.

Та все ж саме олександрійцям вдалося відкрити рахунок у цьому матчі. Назарина помилився при передачі, яку перехопив Бабогло. Захисник одразу віддав пас на Ковальця. Вже той прикрив м'яч корпусом, після чого запустив у прорив Калюжного. Пройшовши з м'ячем майже від центру поля, при вході у штрафний майданчик півзахисник наважився на удар низом у кут воріт. Шевченко хоч і стрибнув, але так і не дотягнувся до м'яча.

На початку другого тайму Олександрія могла забити вдруге після помилки суперників. Кутовий біля їх воріт закінчився тим, що м'яч винесли на половину поля суперника. там його підхопив Жуніньо і під тиском суперника віддав пас на Шевченка. Але зробив це вкрай недбало – голкіпер до м'яча не встиг, і його перехопив Третьяков. Перед ним на воротах був лише один захисник, тож він вирішив прострілювати на Одарюка. Але партнер не встиг на цей простріл.

Після цього обоє тренерів вдалися до замін, що позначилося і на грі. За Олександрію дебютував аргентинський нападник Спінеллі. І він міг відзначитися забитим голом в першому ж матчі. Але не зумів переграти Шевченка віч-на-віч.

Зоря наприкінці матчу двічі мала можливість зрівняти рахунок. Але спочатку Кочергін завозився з м'ячем у штрафному майданчику, так і не пробивши по воротах. А згодом Крістіан (ще один дебютант Зорі) влучив у перекладину.

Зоря розпочинає новий сезон з поразки. Олександрія під керівництвом нового тренера – з перемоги.

Відеоогляд матчу Зоря – Олександрія