Увійшов в історію

У свої 18 років Артур Чолач записав своє прізивще в історію українського хокею. Він став першим хокеїстом, якого обрали на драфті НХЛ.

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Востаннє таке ставалось у далекому 2007 році. Коли голкіпера Сергія Гайдученка обрали під 202-м номером Флорида Патерз.

Відзначимо, що клуб Вегас Голден Найтс заснований у 207 році. За цей час команда регулярно грає у плей-офф Кубка Стенлі. Дебют на цій стадії відбувся у квітні 2018 року проти Лос-Анджелес Кінгс.

У 2018 році клуб навіть пробив до півфіналу, у якому поступився Вашингтон Кепіталз із розгромним рахунком 1:4. Команда приймає суперників на домашній арені "T-Mobile Arena", яка розташована в Парадайзі.

Що відомо про Артура Чолача