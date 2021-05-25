Визнання Маліновського, Рамос пропустить Євро-2020: топ-новини спорту 24 травня

У понеділок, 24 травня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Маліновський – найкращий асистент Серії А

Завершився сезон-2020/2021 у Серії А. Аталанта здобула бронзу італійського чемпіонату. Українець Руслан Маліновський став одним із лідерів команди.

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Атакувальний півзахисник зіграв у футболці бергамівців 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 11 асистів. Футболіст збірної України став найкращим асистентом Серії А.

Його головні конкуренти зупинилися на позначці в 10 результативних передач. Серед них можна виділити колишнього гравця Шахтаря Генріха Мхітаряна (Рома) та одноклубника українця Дувана Сапату.

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Ймовірні суперники Динамо у лізі чемпіонів

дин результативний пас у матчі проти Беневенто, коли відзначився Луїс Муріель. Хоча спеціалізований портал Transfermarkt подав цей асист в актив українського легіонера.

На груповій стадії Ліги чемпіонів зіграють 32 команди. 26 команд отримують путівки в цей турнір автоматично. Серед цих щасливчиків опинилося і київське Динамо.

Англія: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі

Іспанія: Атлетіко, Реал, Барселона, Севілья

Німеччина: Баварія, РБ Лейпциг, Боруссія (Дортмунд), Вольфсбург

Італія: Інтер, Мілан, Аталанта, Ювентус

Франція: Лілль, ПСЖ

Португалія: Спортінг, Порту

Росія: Зеніт

Бельгія: Брюгге

Україна: Динамо

Нідерланди: Аякс

Туреччина: Бешикташ

Якщо у фіналі Ліги Європи Манчестер Юнайтед – Вільярреал переможе іспанський клуб, то він зіграє у Лізі чемпіонів. Якщо ж тріумфує МЮ, то місце в групі отримає Монако, яке фінішувало третім в чемпіонаті Франції. Адже "червоні дияволи" вже і так отримав путівку у ЛЧ.

Оновлений рейтинг WTA

Минулого тижня тенісистки зіграли два турніри категорії WTA 250 в італійській Пармі та сербському Белграді. Дівчата змінили свої позиції у рейтингу WTA.

​До теми Рейтинг WTA: Світоліна зберегла 6 позицію, Костюк та Ястремська втрачають місця

Еліна Світоліна зберегла 6-ту позицію. Трохи свої позиції погіршили Даяна Ястремська та Марта Костюк. Відсторонена від змагань Даяна опустилась на 4 сходинки. Тепер 21-річна одеситка осідає 37 сходинку. Марта ж не брала участь у цих турнірах. 18-річна тенісистка востаннє виходила на корт ще у Римі, де вилетіла в 1/32 фіналу. Зараз Костюк у рейтингу WTA стала нижче на одне місце – 81 позиція.

Натомість три українки у топ-150 покращили свої позиції рівно на одне місце. Катаріна Завацька – 129, Ангеліна Калініна – 139, Леся Цуренко – 140. Катерина Козлова залишилась на 159 позиції.

Козлова п'ятий рік поспіль зіграє в основній сітці Ролан Гаррос. Все завдяки відмові бельгійської тенісистки Кірстен Фліпкенс. Причиною такого рішення спортсменки стала травма щиколотки.

Для українки виступ буде п'ятим поспіль. До цього Козлова у 2018 та 2019 роках доходила до другого кола змагань, такі результати є найкращими для Катерини.

Рамос не зіграє на Євро-2020

Тренерський штаб збірної Іспанії оголосив заявку команди на чемпіонат Європи-2020. Не знайшлось місця для лідера захисту Серхіо Рамоса. Також поза списком опинився ще один захисник Реала Дані Карвахаль.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке пояснив це тим, зо обоє гравців були травмованими і не відновили свої кондиції до початку Євро-2020.

Заявка Австрії на чемпіонат Європи-2020

Збірна Австрії вирішила скористатися можливістю та заявити на турнір усіх 26 гравців. Але лише двоє з них представляють національну першість – воротар Александер Шлагер з ЛАСКа та захисник Андреас Ульмер з Ред Булл Зальцбург. Натомість майже всі решта виступають у німецькій Бундеслізі.

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На Євро-2020 збірна Австрії потрапила до групи C разом з Україною, Нідерландами та Північною Македонією.

Матч Україна – Австрія відбудеться 21 червня в Бухаресті.