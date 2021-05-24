Відзнака Маліновського

Аталанта Руслана Маліновського поразкою від Мілана (0:2) завершила сезон у Серії А. Українець відіграв увесь матч, але не зумів запам'ятатись результативними діями.

Варте уваги Руслан Маліновський став найкращим асистентом чемпіонату Італії

Спортивна аналітична компанія Opta з Великої Британії не обійшла осторонь гру атакувального півзахисника у сезоні. Експерти включили Маліновського у символічну команду Серії А.

Маліновський розташувався у компанії Кріштіану Роналду, Ромелу Лукаку, свого партнера по команді Луїса Муріеля та інших не менш відомих футболістів італійського чемпіонату.

У сезоні-2020/2021 Руслан став справжнім лідером команди, особливо це було видно у другій частині чемпіонату. За Аталанту Маліновський зіграв 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 11 асистів. Футболіст збірної України став найкращим асистентом Серії А.

Контракт півзахисника з клубом з Бергамо розрахований до кінця червня 2023 року. Однак грою українця зацікавились Челсі та Інтер. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінюють вартість гравця у 21 мільйон євро.