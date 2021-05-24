Маліновський став єдиний в цьому сезоні чемпіонату Італії, хто віддав 11 результативних передач. Його головні конкуренти зупинилися на позначці в 10 асистів. Серед них Генріх Мхітарян (Рома), Піотр Зелінскі (Наполі), Родріго Де Пауль (Удінезе) та Дуван Сапата (Аталанта).

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При цьому що Маліновському не зарахували один результативний пас у матчі проти Беневенто, коли відзначився Муріель. Але навіть це не завадило українцю стати найкращим асистентом в Італії.

Окрім того, в цьому сезоні за 35 матчів чемпіонату Маліновський зумів відзначитися 8 разів.

Особливо ефектно Маліновський провів кінцівку сезону в чемпіонаті Італії, де в десяти матчах поспіль не покидав поле без результативної дії – голу чи пасу. Це розпочалося в 28 турі, і перервалося лише в останньому матчі чемпіонату проти Мілану.