Ще три нагороди чемпіонату Європи
Борці греко-римського стилю останніми вийшли на килим на чемпіонаті Європи. Українська збірна здобула ще два "срібла" та одну "бронзу".
Цікаво побачити Сльози та гімн України: як українські борчині розірвали чемпіонат Європи U-23 – відео
У вазі до 60 кілограмів Ігор Курочкін вийшов у фінал, де на нього чекала сутичка проти представника Росії Анвара Аллах'ярова. Українець поступився супернику 0:9 та став срібним призером Європи.
Ігор Курочкін – Анвар Аллах'яров відеоогляд сутички
Другу нагороду для України здобув Олексій Масик. У вазі 67 кілограмів борець у малому фіналі за півтори хвилини впевнено розібрався із болгарином Красіміром Ілієвим 8:0 та здобув "бронзу".
Відео, як Олексій Масик здобув "бронзу"
Останню медаль України завоював Андрій Кулик, який став володарем срібної нагороди. 22-річний українець прикро програв досвідченому вірменину Малхазу Амояну (6:0) у вазі до 72 кілограмів.
Андрій Кулик – Малхаз Амоян відеоогляд поєдинку
- Українські борці здобули справжній багатий урожай з медалей чемпіонату Європи – 14 нагород. Найбільше привезли додому дівчата – 8 медалей. Українки яскраво виступили у Скоп'є та посіли перше загальнокомандне місце за підсумками чемпіонату Європи U-23. Борці вільного стилю здобули три нагороди.