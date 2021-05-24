Ще три нагороди чемпіонату Європи

Борці греко-римського стилю останніми вийшли на килим на чемпіонаті Європи. Українська збірна здобула ще два "срібла" та одну "бронзу".

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У вазі до 60 кілограмів Ігор Курочкін вийшов у фінал, де на нього чекала сутичка проти представника Росії Анвара Аллах'ярова. Українець поступився супернику 0:9 та став срібним призером Європи.

Ігор Курочкін – Анвар Аллах'яров відеоогляд сутички

Другу нагороду для України здобув Олексій Масик. У вазі 67 кілограмів борець у малому фіналі за півтори хвилини впевнено розібрався із болгарином Красіміром Ілієвим 8:0 та здобув "бронзу".

Відео, як Олексій Масик здобув "бронзу"

Останню медаль України завоював Андрій Кулик, який став володарем срібної нагороди. 22-річний українець прикро програв досвідченому вірменину Малхазу Амояну (6:0) у вазі до 72 кілограмів.

Андрій Кулик – Малхаз Амоян відеоогляд поєдинку