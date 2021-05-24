Українські тенісистки у рейтингу WTA

Минулого тижня тенісистки зіграли два турніри категорії WTA 250 в італійській Пармі та сербському Белграді. Дівчата змінили свої позиції у рейтингу WTA.

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На змаганнях в Італії перемогла 17-річна американка Корі Гауфф, яка оновила особистий рекорд, піднявшись на 25-ту позицію світового рейтингу. У Сербії титул дістався іспанці Паулі Бадосі, яка також показала свій найкращий результат у світовій кваліфікації (34 місце). Українка Еліна Світоліна залишилась на 6 позиції (5835 балів).

Трохи свої позиції погіршили Даяна Ястремська та Марта Костюк. Відсторонена від змагань Даяна опустилась на 4 сходинки. Тепер 21-річна одеситка осідає 37 сходинку. Марта ж не брала участь у цих турнірах. 18-річна тенісистка востаннє виходила на корт ще у Римі, де вилетіла в 1/32 фіналу. Зараз Костюк у рейтингу WTA стала нижче на одне місце – 81 позиція.