Марта Костюк – Єкатєріна Александрова 0:2 (3:6, 1:6)

Варте уваги Українець Стаховський другий тиждень поспіль виграв парний турнір серії ATP

Костюк невдало увійшла в матч, програвши свою подачу в першому ж геймі. Українка могла відповісти зворотним брейком, але росіянка відіграла брейк-пойнт.

До кінця партії українка награла ще на один брейк-пойнт, але не змогла його реалізувати. Натомість Александрова у 9 геймі знову взяла подачу Марти та виграла партію.

Друга партія також невдало склалася для Костюк. Українка без боротьби віддала перший гейм на своїй подачі у другому сеті. У третьому геймі росіянка реалізувала ще один брейк-пойнт і згодом повела 4:0.

Уже в наступному геймі Марта під нуль виграла подачу 33 ракетки світу. У 6 геймі Костюк відіграла 6 брейк-пойнтів, але таки віддала свою подачу. У наступному геймі Александрова подала на матч!