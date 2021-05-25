Маліновський – найкращий асистент Серії А
Завершився сезон-2020/2021 у Серії А. Аталанта здобула бронзу італійського чемпіонату. Українець Руслан Маліновський став одним із лідерів команди.
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Атакувальний півзахисник зіграв у футболці бергамівців 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 11 асистів. Футболіст збірної України став найкращим асистентом Серії А.
Його головні конкуренти зупинилися на позначці в 10 результативних передач. Серед них можна виділити колишнього гравця Шахтаря Генріха Мхітаряна (Рома) та одноклубника українця Дувана Сапату.
Ймовірні суперники Динамо у лізі чемпіонів
На груповій стадії Ліги чемпіонів зіграють 32 команди. 26 команд отримують путівки в цей турнір автоматично. Серед цих щасливчиків опинилося і київське Динамо.
Хто зіграє в Лізі чемпіонів
- Англія: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі
- Іспанія: Атлетіко, Реал, Барселона, Севілья
- Німеччина: Баварія, РБ Лейпциг, Боруссія (Дортмунд), Вольфсбург
- Італія: Інтер, Мілан, Аталанта, Ювентус
- Франція: Лілль, ПСЖ
- Португалія: Спортінг, Порту
- Росія: Зеніт
- Бельгія: Брюгге
- Україна: Динамо
- Нідерланди: Аякс
- Туреччина: Бешикташ
Рамос не зіграє на Євро-2020
Тренерський штаб збірної Іспанії оголосив заявку команди на чемпіонат Європи-2020. Не знайшлось місця для лідера захисту Серхіо Рамоса. Також поза списком опинився ще один захисник Реала Дані Карвахаль.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке пояснив це тим, зо обоє гравців були травмованими і не відновили свої кондиції до початку Євро-2020.
Заявка Австрії на чемпіонат Європи-2020
Збірна Австрії вирішила скористатися можливістю та заявити на турнір усіх 26 гравців. Але лише двоє з них представляють національну першість – воротар Александер Шлагер з ЛАСКа та захисник Андреас Ульмер з Ред Булл Зальцбург. Натомість майже всі решта виступають у німецькій Бундеслізі.
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На Євро-2020 збірна Австрії потрапила до групи C разом з Україною, Нідерландами та Північною Македонією.