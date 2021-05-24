Ще одна українка на Ролан Гаррос

Відразу чотири українки заявились в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції. Ними стали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

До теми Ястремську, яку звинувачують у допінгу, несподівано включили в заявку на Вімблдон

Остання приєдналась до цієї когорти лише завдяки відмові бельгійської тенісистки Кірстен Фліпкенс. Причиною такого рішення спортсменки стала травма щиколотки. 92-га ракетка світу вперше з 2012 року не виступить на турнірі серії Великого Шлема.

Для українки виступ буде п'ятим поспіль. До цього Козлова у 2018 та 2019 роках доходила до другого кола змагань, такі результати є найкращими для Катерини.