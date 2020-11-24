У Чернігові розгорається скандал з фанатами місцевої "Десни" та дирекцією стадіону імені Гагаріна, на якому виступає команда. Дійшло аж до рукоприкладства.

Причиною конфлікту стала ситуація навколо стадіону. А точніше – навколо призначеного на посаду директора Олександра Овчаренка. Він свого часу вже був директором стадіону.

Вболівальники "Десни" залишилися незадоволені таким призначенням. Вони переконані, що Овчаренко хоче "викинути" "Десну" з цього стадіону після закінчення угоди. Таким чином клуб буде змушений грати в інших містах (скоріш за все – у Києві).

Своє невдоволення, окрім постів в соцмережах, вболівальники прийшли висловити й особисто. Але не лише словами.

Тож вони увійшли до адміністративних будівель стадіону, де дійшли до кабінету Овчаренка. Витягнувши його звідти, вони викинули його у сміттєвий бак.

Відео сутички вболівальників та Овчаренка (обережно, ненормативна лексика, 18+)

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Як пише "Високий вал", внаслідок цього нападу в Овчаренка розбита голова.



Овчаренко з розбитою головою / Фото Високий Вал