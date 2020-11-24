Раптово помер український футболіст Юрій Плешаков
Український футболіст Юрій Плешаков раптово помер у вівторок, 24-го листопада. Життя Плешакова, який виступав на позиції нападника, обірвалося на 32-у році життя.
Про смерть Юрія Плешакова повідомляє "Кримський спорт" з посиланням на ресурс "Севастопольські фанати".
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Повідомляється, що футболіст помер у лікарні після отримання черепно-мозкової травми, не приходячи до тями.
Де Плешаков зазнав травми – не відомо.
Що відомо про Плешакова?
Уродженець Севастополя грав за українські клуби "Севастополь", "Десну" (Чернігів) та "Сталь" (Кам'янське).
Також виступав за білоруський клуб "Белшина". Перебував у структурі харківського "Металіста" у 2005 році.
З 2015-го виступав у чемпіонаті анексованого Криму. На деяких ресурсах, зокрема Transfermarkt, вказується як і громадянин Росії.
Усього Плешаков провів на професійному рівні 107 матів, в яких забив 28 голів. Також у його активі 14 результативних передач.
У Прем'єр-лізі України відіграв усього 9 поєдинків.
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