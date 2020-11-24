Київському "Динамо" треба було брати очки в матчі проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. Все заради того, щоб покращувати свою ситуацію в групі. Та не склалося. "Динамо" програло вдома з розгромним рахунком.

Динамо – Барселона 0:4

Голи: Дест, 52, Брейтвейт, 57, 70 (пен), Грізманн, 90+2

"Динамо" мало шанси здобути очки в цьому матчі. Адже "Барселона" до Києва прибула без своїх лідерів. А на поле вийшло чимало резервістів команди. Позитиву додавала і перша гра між цими командами – "Динамо" в Іспанії могло розраховувати й на нічию, але не реалізувало декілька моментів (хоча і "Барселона" могла забивати більше, якби не впевнена гра воротаря Руслана Нещерета).

Варте уваги "Краснодар" пропустив гол від "Севільї" на 90+5 хвилині та вилетів з Ліги чемпіонів: відео

Та навіть проти резервного складу "Барселони", де не було Мессі, Піке, Бускетса, Фаті та Роберто, "Динамо" нічого не змогло вдіяти. Це був наймолодший склад "Барселони" з 2011 року.

Перший тайм пройшов за мінімальної кількості моментів. "Динамо" завдало лише два удари по воротах, які можна назвати прицільними. При цьому другий удар був вже у компенсований арбітром час, а де Пена пробивав з гострого кута.

"Барселона" теж не створила моментів, щоб забити. Можна пригадати лише удар Коутіньо (повз ворота) та Трінкау (у руки Бущану).

У другому таймі "Динамо" кинулося на ворота суперника. Але кожен раз не вистачало прицільного удару або останнього пасу.

Натомість "Барселона" дещо неочікувано забила. Брайтвайт проривався до воріт, але м'яч в нього підхопив Дест. І пробив з гострого кута – точно повз Бущана у дальній кут воріт.

Відео голу Деста

А за п'ять хвилин рахунок на табло вже був 0:2. Після подачі з кутового Мінгуеса скинув головою м'яч на дальній кут, де Брейтвейт в падінні випередив Миколенка та забив.

Відео першого голу Брейтвейта

Згодом данець оформить дубль. Попов, який вийшов на заміну, з незрозумілих причин штовхнув у спину суперника у штрафному майданчику. Арбітр одразу призначив пенальті, який Брейтвейт і реалізував.

Відео голу Брейтвейта з пенальті

До кінця матчу "Барселона" була ближче до того, щоб забити четвертий гол, аніж "Динамо" до голу престижу. Так і сталося. Все у компенсований арбітром час Грізманн прийняв пас у штрафному та пробив точно у кут воріт.

Відео голу Грізманна

Ця поразка позбавила "Динамо" можливості вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тепер кияни будуть боротися з угорським "Ференцварошем" за третє місце в групі та вихід в Лігу Європи.