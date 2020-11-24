В одеському футбольному клубі "Чорноморець" стався масовий спалах коронавірус. Через COVID-19 перенесено матч "моряків" у першій лізі України.

Як повідомляє пресслужба "Чорноморця", позитивні тести на коронавірус здали 17 футболістів клубу. "Моряки" не називають імена інфікованих.

До речі Матч "Олімпік" – "Зоря" перенесли: в донецької команди немає жодного здорового воротаря

Також "Чорноморець" інформує про п'ятьох травмованих футболістів.

Керівництво першої ліги вирішило перенести матч "Чорноморця" проти "Волині". Гра мала відбутися у середу, 25 листопада, у Луцьку.

"Чорноморець" – лідер ліги

Одеська команда встигла провести 14 матчів у першій лізі сезону-2020/2021. "Моряки" здобули 8 перемог.

Ще чотири поєдинки "Чорноморець" звів до нічиєї, а два – програв. Команда набрала 28 очок та очолює турнірну таблицю.

Однак найближчі переслідувачі – "Агробізнес" та "Верес", мають поєдинки в запасі.

"Чорноморець" очолює Сергій Ковалець.