Ліга чемпіонів: результати матчів 24 листопада – відео
У вівторок, 24-го листопада, відновився розіграш Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Результати матчів групового етапу та відео голів – у матеріалі Спорт 24.
Краснодар – Севілья 1:1
Голи: Вандерсон, 56 – Ракитич, 4, Ель-Хаддаді, 90+5
Краснодар – Севілья відеоогляд
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Ренн – Челсі 1:2
Голи: Гірассі, 85 – Хадсон-Одой, 22, Жиру, 90+1
Ренн – Челсі відеоогляд
Боруссія Д – Брюгге 3:0
Голи: Голанд, 18, 60, Санчо, 45
Динамо – Барселона 0:4
Голи: Дест, 52, Бретвейт, 57, 70 (п), Грізманн, 90+2
Лаціо – Зеніт 3:1
Голи: Іммобіле, 3,, 55 (п), Пароло, 22 – Дзюба, 25
Манчестер Юнайтед – Башакшехір 4:1
Голи: Фернандеш, 7, 19, Рашфорд, 35 (п), Джеймс, 90+2 – Тюрюч, 75
ПСЖ – РБ Лейпциг 1:0
Гол: Неймар, 11 (п)
Ювентус – Ференіварош 2:1
Голи: Роналду, 35, Мората, 90+2 – Узуні, 19
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