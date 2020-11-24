Вже у суботу, 28 листопада, стартує новий біатлонний сезон. У фінському Контіолахті відбудеться перший етап Кубка світу.

У перший день змагань відбудуться дві гонки – індивідуальні в чоловіків та жінок. На цих гонках Україна може виставити по п'ять біатлоністів.

Головний тренер збірної Юрай Санітра в коментарі XSPORT.ua назвав імена біатлоністів, які візьмуть участь у цих гонках

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.

Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал. Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Катерина Бех.

"На початку сезону я хочу дати всім спортсменам пробігти хоча б по одному старту. При цьому буду дивитися не тільки за результатами кожного, а й за станом, адже сезон буде нелегкий. Зараз прийняли рішення, що індивідуальні гонки пропустять Валя Семеренко і Тарас Лесюк, вони будуть готуватися до спринту", – пояснив своє рішення Юрай Санітра.

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Вже 29 листопада заплановані спринти в чоловіків та жінок.

Після цього буде короткий відпочинок. І вже 3 грудня стартує другий етап Кубка світу, який теж прийме Контіолахті. Він розпочнеться зі спринтів. 5 грудня відбудуться гонка-переслідування в чоловіків та естафета у жінок. 6 грудня вже чоловіки пробіжать естафету, а жінки – гонку-переслідування.