Український біатлоніст Сергій Семенов не допоможе команді на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті. У спортсмена проблеми зі здоров'ям.

Про проблеми зі здоров'ям Семенова розповів головний тренер збірної України Юрай Санітра в коментарі XSPORT.ua.

За його словами, у біатлоніста поки нез'ясоване захворювання, через що він пропустив частину тренувального процесу.

"На жаль, ситуація з Сергієм Семеновим така, що він вже 10 днів не був на тренуваннях, а через день у нього з'являється температура. Поки що не можемо визначити в чому проблема, який діагноз, тому було прийнято рішення, що Сергій відправиться до Києва для проходження детального обстеження", – розповів Юрай Санітра.

Таким чином на перший етап Кубка світу в Контіолахті збірна України поїхала в скороченому варіанті – лише шість біатлоністів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал та Тарас Лесюк. Таким чином Україна матиме менше можливостей провести ротацію у складі. Адже на кожну особисту гонку Україна може виставити п'ять біатлоністів.

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Новий сезон кубка світу стартує 28 листопада. Це будуть індивідуальні гонки в чоловіків (початок о 12:00) та жінок (15:20). В неділю, 29 листопада, заплановані спринти в чоловіків та жінок.