Непереможний українець Олександр Усик не зможе зустрітися з найсильнішим боксером світу Саулем Альваресом. Усик, який змінив дві вагові категорії та виступає у важкій вазі, не готовий "спускатися" у дивізіон Канело.

В інтерв'ю The Sun Усик розповів, що йому було б складно "спуститися" у дивізіон Канело. Альварес виступає у середній вазі (72,6 кг), коли в дивізіоні Усика обмежень немає.

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Мені б довелося відрізати собі ногу

33-річний український олімпійський чемпіон зізнався, що покинув першу важку вагу, адже йому було складно вкладатися у її ліміт (90,72 кг).

Усик пожартував, що йому б довелося відрзати ному, щоб битися у вазі Альвареса.

Не думаю, що я здатний спуститися до нього. Я залишив крузервейт, тому що мені було дуже важко робити вагу. Мені б довелося відрізати собі ногу або щось на зразок цього, щоб побитися з кимось на кшталт Альвареса,

– сказав Усик.

Також Усик дав прогноз на бій Канело проти Ліама Сміта, який відбудеться у ніч з 19 на 20 грудня 2020 року. Усик переконаний у перемозі Альвареса.

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