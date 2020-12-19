Довелося б відрізати собі ногу: Усик про бій з найсильнішим боксером світу Альваресом
Непереможний українець Олександр Усик не зможе зустрітися з найсильнішим боксером світу Саулем Альваресом. Усик, який змінив дві вагові категорії та виступає у важкій вазі, не готовий "спускатися" у дивізіон Канело.
В інтерв'ю The Sun Усик розповів, що йому було б складно "спуститися" у дивізіон Канело. Альварес виступає у середній вазі (72,6 кг), коли в дивізіоні Усика обмежень немає.
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Мені б довелося відрізати собі ногу
33-річний український олімпійський чемпіон зізнався, що покинув першу важку вагу, адже йому було складно вкладатися у її ліміт (90,72 кг).
Усик пожартував, що йому б довелося відрзати ному, щоб битися у вазі Альвареса.
Не думаю, що я здатний спуститися до нього. Я залишив крузервейт, тому що мені було дуже важко робити вагу. Мені б довелося відрізати собі ногу або щось на зразок цього, щоб побитися з кимось на кшталт Альвареса,
– сказав Усик.
Також Усик дав прогноз на бій Канело проти Ліама Сміта, який відбудеться у ніч з 19 на 20 грудня 2020 року. Усик переконаний у перемозі Альвареса.
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Що відомо про Альвареса?Альварес дебютував на професійному ринзі у жовтні 2005 року. На сьогодні Канело провів 56 боїв і здобув 53 перемоги. У його пасиві тільки поразка легендарному Флойду Мейвезеру. Він визнаний найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії. Канело ставав найкращим у п'яти вагових категоріях.
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