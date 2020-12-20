Лондонський Тоттенхем зазнав другої поспіль поразки у рамках АПЛ сезону-2020/2021. У неділю, 20 грудня, "шпори" програли Лестеру в 14 турі АПЛ.

Тоттенгем – Лестер 0:2

Голи: Варді, 45+4 (п), Алдервейрелд, 59 (авт)

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Перший тайм не увінчався зливою моментів, пише 24 канал. Тільки наприкінці тайму "шпори" створили гостроту біля воріт гостей завдяки пасу Сона. Та Кейн пробив вище.

Втім, без голу команди відпочивати не пішли. На 3-й компенсованій хвилині Ор'є у штрафному збив гравця Лестера – пенальті. Удар з позначки чітко виконав Варді.

На старті другого тайму хитрі "лисиці" провели другий гол. Меддісон залишився наодинці перед штрафним лондонців, прийняв лонгбол та забив гол. Однак команду Жозе Моурінью врятувала система VAR, після якої арбітри угледіли мікроскопічний офсайд – гол скасували.

На 59-й хвилині "лисиці" таки забили легальний гол. Олбрайтон не придумав нічого кращого, як навісити у штрафний на Варді. Джеймі виграв верхову дуель та пробив у напрямку воріт. М'яч залетів у сітку від захисника "шпор" Алдервейрелда.

Перший момент у другому таймі "шпори" мали на 71-й хвилині. Після кутового м'яч на дальній стійці дійшов до Сона, який пробивав з близької відстані. Та Шмейхель здійснив прекрасний сейв.

У підсумку Тоттенхем так і не зміг відігратися – перемога Лестера. Завдяки звитязі Лестер вийшов на "чисте" друге місце. Відставанні від Ліверпуля чотири очки. Тоттенхем опустився на четверте місце.